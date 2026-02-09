< sekcia Regióny
Víkend v Trnavskom kraji: Policajti chytili šesť opitých vodičov
Tri osoby skončili v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Trnava 9. februára (TASR) - Policajti riešili v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) od piatka (6. 2.) do nedele (8. 2.) šesť vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu či napriek zákazu činnosti. Tri osoby skončili v cele policajného zaistenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V nedeľu ráno v Skalici zišiel 30-ročný vodič s vozidlom mimo cesty, kde narazil do stromu a verejného osvetlenia. Policajti mu dychovou skúškou namerali 2,21 promile alkoholu. Krátko pred 8.00 h zastavili v Trnave 19-ročného vodiča, u ktorého dychová skúška preukázala 1,44 promile alkoholu. V nedeľu popoludní v Skalici zastavili policajti 35-ročnú vodičku, ktorá mala v dychu 2,44 promile alkoholu.
Ďalších troch vodičov obvinili policajti z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, keďže viedli vozidlo napriek právoplatne uloženému zákazu činnosti. Išlo o 65-ročného vodiča v obci Čáry v okrese Senica so zákazom na 24 mesiacov, 33-ročného vodiča v obci Madunice v okrese Hlohovec so zákazom na 30 mesiacov a 48-ročného vodiča v Skalici so zákazom na 18 mesiacov.
Za uvedené skutky hrozí vodičom podľa polície trest odňatia slobody až na jeden rok v prípade jazdy pod vplyvom alkoholu a až na dva roky za marenie výkonu úradného rozhodnutia.
