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Víkendom sa začína v B. Štiavnici festival Paradajs Photo Fest
Otvárací víkend festivalu prinesie do Banskej Štiavnice aj koncerty, komunitné pikniky či večerné diskusie v uliciach.
Autor TASR
Banská Štiavnica 5. júna (TASR) - V Banskej Štiavnici sa v piatok začína tretí ročník medzinárodného festivalu súčasnej fotografie Paradajs Photo Fest. Festival, ktorý potrvá do 5. júla, ponúkne 17 výstav, unikátne site-specific inštalácie a bohatý sprievodný program. Informovala o tom PR manažérka festivalu Katarína Selecká.
„Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na výstavy Ticho v priestore Maye Kubinovej a Tektonické zrkadlo Michala Hubu v Galérii Schemnitz, kolektívnu výstavu finalistiek a finalistov open callu O jablkách a ľuďoch v Slovenskom banskom archíve či projekt Pluralita domov(a) autoriek Zuzany Jakabovej, Leny Jakubčákovej a Kvet Nguyen v Galérii Jula Bindera,“ priblížila Selecká.
K atraktívnym zastávkam bude podľa jej slov patriť aj výstava venovaná Dežovi Hoffmannovi v jeho rodnom dome, projekt Romana Franca v kultúrno-turistickom centre Hájovňa, exteriérová Abstraktná realita Jana Viaza na sídlisku Drieňová alebo výstava Semidei Vendy Mlejnskej v netradičnom priestore posilňovne Silák.
Otvárací víkend festivalu prinesie do Banskej Štiavnice aj koncerty, komunitné pikniky či večerné diskusie v uliciach, záhradách aj pri štiavnických tajchoch. Piatkové slávnostné otvorenie festivalu v kine Akademik bude pokračovať koncertom českého hudobníka Petra Foltýna. Sobotné popoludnie bude patriť komunitnému pikniku v záhrade Galérie Jula Bindera. Večer sa program presunie do kultúrno-turistického centra Hájovňa, kde sa po vernisážach odohrá koncert kapiel Secret Session a Čankotéka.
„Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na výstavy Ticho v priestore Maye Kubinovej a Tektonické zrkadlo Michala Hubu v Galérii Schemnitz, kolektívnu výstavu finalistiek a finalistov open callu O jablkách a ľuďoch v Slovenskom banskom archíve či projekt Pluralita domov(a) autoriek Zuzany Jakabovej, Leny Jakubčákovej a Kvet Nguyen v Galérii Jula Bindera,“ priblížila Selecká.
K atraktívnym zastávkam bude podľa jej slov patriť aj výstava venovaná Dežovi Hoffmannovi v jeho rodnom dome, projekt Romana Franca v kultúrno-turistickom centre Hájovňa, exteriérová Abstraktná realita Jana Viaza na sídlisku Drieňová alebo výstava Semidei Vendy Mlejnskej v netradičnom priestore posilňovne Silák.
Otvárací víkend festivalu prinesie do Banskej Štiavnice aj koncerty, komunitné pikniky či večerné diskusie v uliciach, záhradách aj pri štiavnických tajchoch. Piatkové slávnostné otvorenie festivalu v kine Akademik bude pokračovať koncertom českého hudobníka Petra Foltýna. Sobotné popoludnie bude patriť komunitnému pikniku v záhrade Galérie Jula Bindera. Večer sa program presunie do kultúrno-turistického centra Hájovňa, kde sa po vernisážach odohrá koncert kapiel Secret Session a Čankotéka.