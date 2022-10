Víkendová Cyklovačka v Šali ponúkne výlet i spoznávanie histórie

Šaľa/Galanta 26. októbra (TASR) - Cyklistický výlet spojený so spoznávaním histórie ponúka víkendová Cyklovačka. Konať sa bude v sobotu 29. októbra so začiatkom o 10.00 h a povedie zo Šale do Galanty.



Trasa cyklotúry s názvom Na bicykli za históriou regiónu sa začne v Dome ľudového bývania v Šali. "Účastníci spoznajú poklady, ktoré Dom ľudového bývania ponúka. Ďalšou zastávkou bude neogotický kaštieľ v Galante," pripomenuli organizátori z mestského kultúrneho strediska, z Centra voľného času v Šali a Ponitrianskeho múzea.