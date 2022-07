Víkendové cestovné na východe tento rok zatiaľ využilo 4614 ľudí

Košice/Prešov 24. júla (TASR) – Dokopy 4614 cestujúcich využilo v prvom polroku tohto roka víkendové cestovné Košického (KSK) a Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Za celý minulý rok to bolo 6812 ľudí, z toho 4055 v Košickom kraji a 2757 v Prešovskom. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že najviac víkendových lístkov bolo vydaných počas letných prázdnin.



KSK zaviedol víkendové cestovné, ktoré platí počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov, v roku 2019. Cieľom bolo motivovať verejnosť k využívaniu verejnej dopravy aj vo voľnom čase pri cestách za výletmi po kraji.



Lístok je možné zakúpiť si priamo u vodiča v autobuse. "Podmienkou na využívanie víkendových lístkov je spoločná cesta minimálne dvoch členov rodiny, z ktorých je aspoň jedna osoba dospelá a cestuje s ňou minimálne jedno dieťa do 15 rokov," spresnil hovorca KSK Michal Hudák s tým, že každý člen rodiny zaplatí za cestu jedno euro bez ohľadu na dĺžku trasy, spôsob úhrady cestovného alebo nároku na iné zľavy. Rovnaké pravidlá platia aj v rámci Prešovského kraja, keďže obidva kraje sú partnermi v Integrovanom dopravnom systéme IDS Východ.



Týka sa to všetkých liniek zmluvných autobusových dopravcov KSK a PSK, ktorými sú Arriva Michalovce, eurobus, BUS Karpaty, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov.