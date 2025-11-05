< sekcia Regióny
VÍKENDOVÉ KONTROLY: Trnavskí policajti odhalili 289 priestupkov
Kontrolovaní vodiči boli riešení podľa závažnosti porušenia napomenutím alebo v blokovom konaní.
Autor TASR
Trnava 5. novembra (TASR) - Policajti počas dvoch uplynulých víkendov vykonali viaceré dopravno-bezpečnostné opatrenia. Zamerali sa najmä na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Zistili celkovo 289 priestupkov. Cieľom bolo znížiť počet dopravných nehôd, predchádzať úmrtiam a zraneniam na cestách a odhaliť vodičov, ktorí jazdia pod vplyvom návykových látok. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti sa dopustilo 109 vodičov, 34 vozidiel malo nevyhovujúci technický stav, 26 osôb nepoužilo bezpečnostný pás, nesprávny spôsob jazdy zistili u ôsmich vodičov a šesť ich používalo telefón počas jazdy. „V ostatných prípadoch vodiči nedali prednosť v jazde, nesprávne predchádzali, nemali uzatvorené povinné zmluvné poistenie alebo iným spôsobom porušili dopravné predpisy. Policajti zadržali tri vodičské preukazy a štyri osvedčenia o evidencii vozidla,“ priblížila.
Dychovej skúške na alkohol bolo podrobených 954 vodičov, z toho 888 vodičov motorových vozidiel, 65 cyklistov a jedna kolobežkárka. Pozitívny výsledok mala skúška u siedmich vodičov, piatich cyklistov a jedného vodiča kolobežky. U 15 vodičov bol vykonaný test na prítomnosť drog, všetky s negatívnym výsledkom.
Kontrolovaní vodiči boli riešení podľa závažnosti porušenia napomenutím alebo v blokovom konaní. V siedmich prípadoch bol priestupok oznámený na správny orgán. „Odhalili aj dva trestné činy. V jednom prípade išlo o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a v druhom o marenie výkonu úradného rozhodnutia,“ doplnila polícia.
Opatrenia boli prijaté z úrovne krajského dopravného inšpektorátu Trnava po tom, ako došlo v okrese Dunajská Streda, na tej istej ceste a v krátkom čase, k dvom tragickým nehodám, pri ktorých prišli o život traja ľudia. Policajti kontrolovali dodržiavanie dopravných predpisov u motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky. Polícia avizovala, že bude v podobných opatreniach pokračovať aj naďalej.
