Víkendové preteky v Maďarsku prinesú obmedzenia aj v okolí Košíc

Košice 6. októbra (TASR) - Automobilové preteky v Maďarsku Rally Hungary prinesú obmedzenia aj na Slovensku. Košická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti. V poradí štvrtý ročník podujatia je naplánovaný na sobotu a nedeľu (7. - 8. 10.).



S obmedzeniami treba počítať od 7.00 h na ceste za maďarskou obcou Hollóháza. "Ide o uzáveru cesty vedúcej z obce Hollóháza smerom na obec Kéked, približne 150 metrov pred odbočkou na slovenskú obec Skároš," uvádza polícia.



Uzavretá bude aj cesta od obce Skároš smerom na Hollóházu, respektíve maďarský Kéked, a to zhruba 50 metrov smerom na Slovensko.



S obmedzeniami by mali vodiči počítať aj v obci Kéked na križovatke smerom na Trstené pri Hornáde, cesta do tejto slovenskej obce v okrese Košice-okolie bude uzavretá.