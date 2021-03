Víkendové testovanie podporí mesto Žilina tromi odberovými miestami

Žilina 4. marca (TASR) – Testovanie na ochorenie COVID-19 podporí mesto Žilina počas nadchádzajúceho víkendu (6. a 7. 3.) tromi odberovými miestami. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka pribudnú k aktuálne fungujúcim 13 permanentným mobilným odberovým miestam.



Pripomenul, že permanentné mobilné odberové miesta fungujú od pondelka do soboty a päť z nich aj v nedeľu. "Na troch odberových miestach mesta bude k dispozícii celkom šesť odberových tímov. Dve miesta opäť poskytujú možnosť objednať sa na termín testovania elektronicky vopred. Víkendové testovanie sa uskutoční v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 18.00 h s dvomi prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 13.00 h a od 15.30 do 15.45 h. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 17.45 h," uviedol Miškovčík.



"Počas dvoch testovacích dní budú môcť Žilinčania využiť ktorúkoľvek miestnosť a otestovať sa budú môcť prísť kedykoľvek. Na odberových miestach v mestskom úrade a v centre na Poštovej ulici budú pracovať po dva testovacie tímy. Okrem testovania pre neregistrovaných ponúknu možnosť absolvovať test aj vopred registrovaným," doplnil hovorca mesta.



Žilinská samospráva postupne znižuje ponuku miest, na ktorých je možné absolvovať víkendové testovanie. "Práve z dôvodu, že počet súkromných mobilných odberových miest v Žiline stúpa. Zoznam permanentných odberových miest s časom fungovania a kontaktnými údajmi je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR a na internetovej stránke mesta Žilina," dodal Miškovčík.