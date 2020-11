Víkendové testovanie v Čadci sa uskutoční na 14 odberných miestach

Čadca 18. novembra (TASR) – Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 sa uskutoční v Čadci počas soboty (21. 11.) a nedele (22. 11.) na 14 odberných miestach. V okrese Čadca sa uskutoční testovanie aj v Klokočove, Skalitom, Novej Bystrici, Zborove nad Bystricu, Oščadnici, Staškove, Svrčinovci a Podvysokej. Mesto Čadca o tom informuje na svojej internetovej stránke.



V Čadci sa bude testovať v sále pri futbalovom ihrisku Horelica, Základnej škole (ZŠ) Podzávoz, ZŠ Milošová u Prívary, Dom kultúry, ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Komenského, ZŠ Rázusová. S možnosťou parkovania sú odberné miesta Športová hala na ul. Športovcov, Tribúna na futbalovom ihrisku ul. Športovcov, uviedlo mesto.



Testovať sa bude od 8.00 h do 20.00 h. "S prestávkami od 12.00 h do 12.45 h a od 17.00 h do 17.30 h. Posledný ster bude vykonaný o 19.30 h. Prosíme občanov, aby pri prípadnom čakaní v rade na testovanie uprednostnili zdravotne postihnutých, tehotné ženy a seniorov," vyzvalo mesto.