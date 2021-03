Víkendové testovanie v Žiline podporí šesť odberových tímov mesta

Žilina 25. marca (TASR) – Mesto Žilina vytvorí počas nadchádzajúceho víkendu (27. a 28. 3.) šesť odberových tímov na troch odberových miestach. Dôvodom je podpora kapacitných možností antigénového testovania na ochorenie COVID-19. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Dve miesta opäť ponúknu možnosť prihlásiť sa na testovanie elektronicky vopred. Obyvateľom Žiliny sú počas týždňa k dispozícii permanentné mobilné odberové miesta, ktoré fungujú na 13 miestach," doplnil Miškovčík.



Víkendové testovanie sa uskutoční v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 18.00 h s dvomi prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 13.00 h a od 15.30 do 15.45 h. "Posledný odber v danom dni urobia zdravotníci o 17.45 h. Možnosť objednať sa na antigénové testovanie vopred ponúknu odberové miesta na Mestskom úrade v Žiline a v centre na Poštovej ulici. Pracovať v nich budú po dva testovacie tímy a okrem zaregistrovaných otestujú aj neregistrovaných ľudí," uviedol hovorca mesta.



Samospráva podľa neho odporúča vzhľadom na zhoršenú epidemickú situáciu v okrese a zaradenie v čiernej fáze COVID automatu viac využívať permanentné mobilné odberné miesta počas týždňa. "Fungujú počas pracovných dní, no šesť miest ponúka možnosť otestovať sa aj v sobotu a päť z nich je otvorených aj v nedeľu. Na viaceré miesta sa dá registrovať na odber elektronicky vopred. Denne aktualizovaný zoznam permanentných odberových miest s časom fungovania a kontaktnými údajmi je k dispozícii na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva," uzavrel Miškovčík.