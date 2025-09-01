Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Víkendové vinobranie v Modre bude mať tradičnú i modernú tvár

Na snímke zber hrozna. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Modranské vinobranie ponúkne aj v tomto roku program spojený s tradíciami a kultúrou regiónu a bude oslavou celoročnej práce vinohradníkov a vinárov.

Autor TASR
Bratislava/Modra 1. septembra (TASR) - Modranské vinobranie ponúkne aj v tomto roku program spojený s tradíciami a kultúrou regiónu a bude oslavou celoročnej práce vinohradníkov a vinárov. Avizuje to mesto Modra, ktoré priblížilo zaujímavosti víkendového podujatia (5. - 7. 9.).

„Aj tento rok sa návštevníci môžu tešiť na ukážky tradičnej prešovačky hrozna, odborný výklad, ale aj ochutnávky vín vrátane tých, ktoré sa prezentovali v súťaži Víno Modranského vinobrania,“ priblížila samospráva.

Oficiálny začiatok vinobrania bude v piatok (5. 9.) o 17.00 h na Starom trhu, oslavy budú mať podľa organizátorov tradičnú i modernú tvár. Hudobný program sa odohrá na dvoch pódiách. Kým na hlavnom vystúpia od piatka do nedele (7. 9.) napríklad Made 2 Mate, Polemic, Bukasový masív, Tata Bojs, Korben Dallas či Belasí, malé pódium na rohu Kukučínovej a Moyzesovej ulice dá v rámci novinky podujatia priestor talentom a pouličnému umeniu. Súčasťou vinobrania sú tiež viaceré výstavy, tvorivé dielne a prehliadky v Slovenskej ľudovej majolike i program na nádvorí SNM - Múzea slovenskej keramickej plastiky, kde budú mať návštevníci možnosť vyskúšať si točenie na kruhu, zatláčanie do foriem a modelovanie z hliny.

V súvislosti s očakávaným vysokým záujmom verejnosti samospráva tiež pripravila špeciálne recyklačné nádoby, do ktorých môžu návštevníci vhodiť zálohované PET fľaše alebo plechovky, darovať zálohu a podporiť tak svoje mesto. Občerstvenie bude dostupné výhradne v kompostovateľných materiáloch, od roku 2019 na všetkých podujatiach organizovaných mestom Modra platí zákaz používania jednorazových plastov.
