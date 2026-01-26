< sekcia Regióny
Víkendovú oslavu narodenín ukončil vodič v policajnej cele
Autor TASR
Nitra 26. januára (TASR) - Víkendová oslava narodenín sa pre vodiča osobného motorového vozidla skončila v policajnej cele. Spoločnosť mu tam robili ďalší dvaja vodiči, ktorí si sadli v Nitrianskom kraji za volant pod vplyvom alkoholu, a vodič, ktorý jazdil v čase zákazu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dvadsaťosemročný vodič Peugeotu spôsobil dopravnú nehodu v obci Chotín. Pri kontrole nafúkal 2,10 promile alkoholu. V Nitre počas policajnej kontroly nafúkal 47-ročný vodič Seatu 1,15 promile. S rovnakým množstvom alkoholu v organizme si sadol za volant aj 34-ročný vodič nákladného vozidla Renault. Policajti ho podrobili kontrole v priemyselnom parku Dolné Hony pri Nitre.
Počas dopravnej akcie v Beladiciach ohrozil a obmedzil policajtov pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry vodič vozidla Volkswagen Passat. Ten následne na výzvu policajtov predložil iba doklady od vozidla. Lustráciou bolo zistené, že 32-ročný vodič má uložené hneď dva zákazy činnosti viesť motorové vozidlá. Ten neskorší má platný do septembra 2029. Dychová skúška u vodiča mala negatívny výsledok.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele. Obvinení boli z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
