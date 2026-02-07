< sekcia Regióny
Víkendový festival FestHry podporuje spoločne strávený čas rodín
Vysoký záujem návštevníkov o festival s viac ako dvadsaťročnou tradíciou dokazuje, že o spoločenské hry a kvalitne strávený spoločný čas majú rodiny záujem, skonštatoval Mráz.
Autor TASR
Trnava 7. februára (TASR) - Víkend plný zábavy pre celé rodiny sa začal v športovej hale Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave. Festival hier, hračiek a zábavy FestHry ponúka program pre deti i dospelých. Pre návštevníkov sú pripravené spoločenské hry, kreatívne súťaže, stolný futbal, cornhole, detský kútik, nafukovacie atrakcie, divadielka, LEGO zóna, tvorivé dielne, drevené stavebnice a množstvo ďalších aktivít podporujúcich kreativitu, spoluprácu a spoločný čas rodín, informoval jeden z organizátorov Rastislav Mráz.
Vysoký záujem návštevníkov o festival s viac ako dvadsaťročnou tradíciou dokazuje, že o spoločenské hry a kvalitne strávený spoločný čas majú rodiny záujem, skonštatoval Mráz. Organizátori pre nich počas dvoch dní pripravili pestrú kombináciu moderných hier, klasických hračiek aj interaktívnych zážitkov, pričom veľký dôraz kladú na zapojenie detí do aktívnej hry.
Vysoký záujem návštevníkov o festival s viac ako dvadsaťročnou tradíciou dokazuje, že o spoločenské hry a kvalitne strávený spoločný čas majú rodiny záujem, skonštatoval Mráz. Organizátori pre nich počas dvoch dní pripravili pestrú kombináciu moderných hier, klasických hračiek aj interaktívnych zážitkov, pričom veľký dôraz kladú na zapojenie detí do aktívnej hry.