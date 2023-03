Viktor Frešo priniesol do Galérie Jána Koniarka Family Refresh

Trnava 16. marca (TASR) – Jednou z dvoch výstav, ktoré vo štvrtok súbežne otvára trnavská Galéria Jána Koniarka (GJK) vo svojich priestoroch v Koppelovej vile, je Family Refresh Viktora Freša. Potrvá do 7. mája, na otvorení vystúpi skupina O.B.D, informoval PR manažér GJK Erik Petráš.



Multimediálny umelec Viktor Frešo (1974) sa už dlhšie venuje vo viacerých projektoch spracovaniu a interpretácii príbehu svojej rodiny. Medzi jeho predkov patrili viaceré známe postavy slovenskej kultúry ako herec a režisér Paľo Bielik, predstaviteľ Jánošíka, herečka Anna Marcineková, hudobný skladateľ Tibor Frešo a speváčka Judita Frešová, jeho otec bol zasa známy hudobník, producent a skladateľ Fedor Frešo.



"Ich rodinné vzťahy boli mimoriadne zložité, ale aj zvláštnym spôsobom prepletené. Dlho študoval rodinnú históriu, skladal ju z nájdených čriepkov, zachovaných zlomkov, filmov, fotografií, svedectiev rodičov i z vlastných spomienok, to všetko prepojil vlastným a mimoriadne silným autorským gestom. V Koppelovej vile zhusťuje svoju ´srdcovú´ tému do piatich samostatných kapitol (Hlavy, Artefakty, Kolaborácie, Fikcie, Workshop), aby zdôraznil to, čo je na jeho rodinnom príbehu preňho samého najdôležitejšie," uviedla kurátorka Katarína Bajcúrová. Podstatným sa v tomto prípade stáva jeho videnie, osobný a autorský pohľad a vklad cez nové diela, ktoré vznikli špeciálne pre trnavskú výstavu.



Ústredným dielom je fotografia, klasický rodinný portrét autora s rodičmi a prarodičmi. "Napriek tomu, že fotografia vyzerá realisticky, je to fikcia. Dlhé hodiny ich s kolegom generovali a upravovali na počítači, pričom využili dokumentárne portréty z mladosti. Viktor Frešo si tak splnil svoj sen – konečne spojil dohromady a ´oživil´ svoju rodinu, ktorá sa takto nikdy nemohla stretnúť a ani nestretla," uviedla Bajcúrová. Výsledkom je polymúzická inštalácia, ktorá sprostredkuje autorov autentický ľudský a umelecký príbeh.