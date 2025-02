Vinársko-ovocinársky kampus v Modre má prepájať vzdelávanie a prax

Bratislava 8. februára (TASR) - Plánovaný vinársko-ovocinársky kampus, ktorý má vzniknúť v Modre (okres Pezinok), má prepájať vzdelávanie, prax i aplikovaný výskum. Dlhoročné tradície a klasická výroba vína musia ísť podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu ruka v ruke s najnovšími technológiami a vedeckými poznatkami. Uviedol to pre TASR.



"Vinohradníctvo a vinárstvo v Bratislavskom kraji siaha až do čias Rímskej ríše, keď tu boli stanice chrániace severnú hranicu ríše. Cieľom je podporiť vzdelávanie odborníkov na pestovanie viniča a výrobu vína, ale zároveň chrániť dedičstvo, ktoré priniesli naši predkovia," skonštatoval Droba.



Snahou bude podľa neho prvýkrát zjednotiť "do jedného šíku" všetkých malokarpatských vinárov, aby to nebolo také rozdrobené, keďže niektorí sú stará škola, iní nová. Takéto spojenie by bolo dobré pre všetkých bez ohľadu na to, či robia butikové vína alebo na bežné stolovanie. Cieľom má takisto byť, aby túto školu navštevovali aj deti existujúcich vinárov. Aj v prípade, že sa po škole vrátia do rodinnej firmy, budú obohatené o poznatky z rakúskeho či francúzskeho vinárstva a vinohradníctva. Taktiež budú zdieľať vedomosti aj z iných vinárskych regiónov na Slovensku, keďže malokarpatská oblasť nie je jediná a existuje napríklad aj Tokaj či Strekov.



"Čo je dôležité, je to, že to nebude len stredná škola s pekným areálom. Ale bude prepájať aj potravinársky aspekt a aspekt vedy a výskumu," poznamenal Droba.



Inšpiráciou pre projekt je pre neho v tomto smere Rakúsko. Po veľkom škandále a strate dôvery v 80. rokov, tzv. glykolovej afére, sa dokázali pozviechať a vybudovať vinohradníctvo nanovo. V súčasnosti rakúske vína súťažia rovnocenne s francúzskymi, talianskymi či so španielskymi na svetových trhoch.



Vybudovanie kampusu patrí medzi prioritné rozvojové projekty v oblasti školstva a inovácií, je súčasťou schváleného Akčného plánu BSK.