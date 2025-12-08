< sekcia Regióny
Vinárstvo vo Veľkej Tŕni rozšírilo služby o wellness zónu
Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, novovybudovaná wellness zóna predstavuje moderné zázemie pre oddych, regeneráciu a doplnkové aktivity,
Autor TASR
Veľká Tŕňa 8. decembra (TASR) - Celoročná infraštruktúra cestovného ruchu pribudla v areáli vinárstva vo Veľkej Tŕni v tokajskej vinohradníckej oblasti. Do prevádzky tam v pondelok uviedli projekt Relax na Tokaji - wellness, ktorý v regióne rozširuje ponuku služieb a reaguje na dopyt návštevníkov po celoročných aktivitách. Projekt podporil Košický samosprávny kraj (KSK) prostredníctvom programu Terra Incognita vo výške 50.000 eur.
Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, novovybudovaná wellness zóna predstavuje moderné zázemie pre oddych, regeneráciu a doplnkové aktivity, ktoré rozširujú možnosti existujúceho ubytovacieho zariadenia. Projekt, realizovaný spoločnosťou Ostrožovič spol. s r. o., prináša k doteraz len letnému vonkajšiemu bazénu a štvormiestnej vírivej vani výrazné celoročné zlepšenie. Nová relaxačná zóna zahŕňa priestrannú vírivú vaňu pre 11 osôb, infrasaunu pre štyroch ľudí a oddychové ležadlá. Celoročnú prevádzku umožňuje nové prestrešenie a technické zázemie, ktoré zabezpečuje komfort aj mimo letnej sezóny. Projekt zároveň vytvoril nové pracovné miesta a podporil miestnu ekonomiku.
„Podpora projektov zameraných na skvalitnenie služieb - vrátane wellness infraštruktúry - posilňuje konkurencieschopnosť celého územia. Investícia vo výške 50.000 eur prispieva k tomu, aby návštevníci zostávali v regióne dlhšie a objavovali jeho potenciál. Aj týmto spôsobom zároveň zvyšujeme atraktivitu celého Košického kraja pre domácich i zahraničných turistov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Cieľom projektu bolo vytvoriť celoročnú aktivitu pre turistov a ubytovaných hostí, ktorá doplní existujúcu ponuku tokajskej oblasti a podporí predlžovanie pobytov v regióne.
„Úprava priestoru nám navyše umožnila mobilné prekrytie, čím sme zabezpečili komfortné a celoročné využitie. Ide o významný krok k tomu, aby sme našim návštevníkom ponúkli komplexný oddych po degustáciách alebo cykloturistike,“ povedal realizátor projektu Jaroslav Ostrožovič.
Podľa riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej Vinohradnícka oblasť Tokaj ponúka v širšom okolí množstvo zážitkov - od prechádzok vinicami a cyklotrás cez návštevu vínnych pivníc, vyhliadkovej veže v tvare suda či podujatí v celom mikroregióne. „Aby si ich návštevníci mohli užiť naplno, potrebujú aj kvalitné služby a zázemie na oddych. Nové wellness prvky k tomu významne prispievajú, pretože dopĺňajú pobyt o komfort, ktorý uľahčuje plánovať si dlhšie a obsahovo bohatšie výlety do tejto čarovnej oblasti,“ uviedla.
