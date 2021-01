Vindšachtské jazero patrí v zime aj Piargským ľadovým medveďom

Štiavnické Bane 13. januára (TASR) – Na tajchu Veľká Vindšachta v obci Štiavnické Bane možno počas zimných mesiacov stretnúť členov klubu Piargských ľadových medveďov. Na zamrznutom jazere si udržujú sekerou vysekaný vstup do ľadovej vody, v ktorej pravidelne otužujú. Starosta Stanislav Neuschl tvrdí, že voda má aktuálne pri povrchu jazera teplotu o niečo nižšiu ako jeden stupeň Celzia a sám v nej strávi bez problémov päť minút.



„Tajchy sú v lete využívané na turistiku, relax a oddych, v zime zas na korčuľovanie, bežecké lyžovanie po okraji jazier a niekoľko rokov aj na otužovanie,“ vysvetlil pre TASR Neuschl. Miestny klub otužilcov s názvom Piargské ľadové medvede vznikol pred desiatimi rokmi a jeho členovia sa najčastejšie stretávajú práve na Vindšachte.



Keďže jazero je už zamrznuté, voda má pri povrchu podľa starostu menej ako jeden stupeň Celzia. „Nižšie pod povrchom má od jedného do dvoch stupňov. Vodu pod štyri stupne v otužileckom ponímaní považujeme za ľadovú a pobyt v nej je aj pre otužilcov náročný,“ uviedol Neuschl.



Tvrdí, že čas, ktorý v takejto vode možno stráviť, je individuálny. „Ja v nej vydržím päť minút, viac je už mimo mojej komfortnej zóny. Manželka, ktorá otužuje už 10 rokov, vydrží 10 minút,“ prezradil Neuschl a upozornil, že prekonávanie rôznych rekordov či vlastnej hranice môže zdraviu viac uškodiť ako pomôcť.



Piargské ľadové medvede sa zúčastňujú aj slovenského pohára v zimnom plávaní i podujatí na svetovej medzinárodnej úrovni. „Vo svetovom pohári každý reprezentuje v prvom rade svoju krajinu, až potom klub a v poslednom rade samého seba,“ povedal Neuschl. Platí pritom, že pri športovom plávaní nie sú povolené žiadne pomôcky ako napríklad rukavice či obuv. Otužilci zo Štiavnických Baní Slovensko reprezentovali v slovinskom Blede, starosta s manželkou i v Lotyšsku a dokonca aj v Číne. „Človek vďaka tomu získa najmä medzinárodné priateľstvá po celom svete,“ poznamenal Neuschl.



V Štiavnických Baniach sa každoročne koná aj celoslovenské stretnutie otužilcov, tohtosezónny 13. ročník podujatia však museli pre pandémiu nového koronavírusu zrušiť. Dlhoročnú tradíciu v regióne má aj klub ľadových medveďov Jašterice zo Štiavnice z Banskej Štiavnice, ktorého členovia využívajú najmä tajchy v okolí mesta. „Počas roka sa ale stretávame, navštevujeme a skúšame rôzne vodné plochy,“ povedal Neuschl. Otužovanie má podľa neho priaznivé účinky na posilňovanie imunity. „Nie je to o tom, že to odženie všetky choroby, ale tá choroba prebieha kratšie a ľahšie,“ podotkol starosta.