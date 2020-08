Viniansky hrad láka novými prvkami aj projektom Lesný kúpeľ

Vinné 8. augusta (TASR) – Výsledok rekonštrukcie Vinianskeho hradu a projekt ekoturizmu vyzdvihujúci silu prírody v lesoch Vinianskeho jazera s názvom Lesný kúpeľ v sobotu predstavila turistom krajská organizácia Košice región turizmus (KRT). Projekty boli podporené Košickým samosprávnym krajom (KSK) prostredníctvom programu Terra Incognita.



O záchranu Vinianskeho hradu sa deväť rokov stará občianske združenie (OZ) Zemplínsko–užská hradná cesta. V roku 2018 zhotovili za finančnej podpory KSK funkčnú repliku stredovekého dreveného šliapacieho žeriavu a hudobný prenosný organ. O rok neskôr sa im podarilo vo výzve uspieť s projektom, ktorý predstavili v sobotu.







"V rámci projektu boli osadené nové informatívne dopravné značky, obnovené a rozšírené bolo turistické značenie, opravená bola príjazdová cesta a zakúpený bol sčítač pohybu návštevníkov. Teší nás, že práce na obnove hradu generujú aj nové pracovné miesta, dávajú tak nezamestnaným ľuďom príležitosť uchytiť sa," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V rámci finančnej podpory vo výške 13.000 eur bol tiež otvorený informačný bod v dvoch miestnostiach na prízemí zrúcaniny.



"Všetky rekonštrukčné práce na hrade sú realizované bez elektriny s maximálnou snahou priblížiť stredoveký stavebný postup a život na hrade, s cieľom vytvoriť nevšednú atmosféru a zážitok pre návštevníkov hradu," zhodnotil predseda OZ Zemplínsko–užská hradná cesta a tiež kastelán zrúcaniny hradu Jaroslav Gorás.



Pri Vinnom jazere sa tiež konalo otvorenie projektu Lesný kúpeľ, ktorý realizuje občianske združenie (OZ) Lesná pedagogika. "Je to niečo výnimočné na Slovensku. Projekt vznikol v rámci ekoturizmu, ktorého cieľom je ochrana životného prostredia, ale aj heslo – zažívaj a ochraňuj hodnoty. V rámci lesného kúpeľa je to o tom, že je to terapia v lese. Ľudia si majú užiť voľno, relax a oddych, načerpať z prírody pozitívnu energiu," doplnila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.



OZ Lesná pedagogika sa takmer desať rokov venuje environmentálnej výchove a zážitkovému vzdelávaniu o lese a prírode. Na projekt získala viac ako 12.000 eur. "Lesný kúpeľ je lesná terapia, ktorá vznikla už takmer pred 30 rokmi v Japonsku. Po dlhých rokoch vedeckých štúdií sa rozšírila nielen v Ázii, ale aj v Európe a Amerike. V našom priestore je pomerne neznáma," povedala predsedníčka OZ Lesná pedagogika Berta Stašková. "Shinrin yoku", japonský výraz pre kúpeľ v lesnej atmosfére, má podľa nej aj mimoriadny význam pre ľudské zdravie.