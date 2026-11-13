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Opitá vodička s 3,42 promile nabúrala do dvoch áut
Vodička približne o 17.00 h viedla osobné motorové vozidlo smerom do centra mesta, pričom s ním prešla do protismeru, kde sa zrazila najprv s osobným autom a následne aj s nákladným vozidlom.
Autor TASR
Turzovka 13. novembra (TASR) - Takmer tri a pol promile alkoholu nafúkala pri dychovej skúške 52-ročná vodička, ktorá spôsobila štvrtkovú (12. 11.) večernú dopravnú nehodu na ceste II/541 v Turzovke (okres Čadca). Na sociálnej sieti o tom v piatok informovala žilinská krajská polícia.
Vodička približne o 17.00 h viedla osobné motorové vozidlo smerom do centra mesta, pričom s ním prešla do protismeru, kde sa zrazila najprv s osobným autom a následne aj s nákladným vozidlom. „Vodička bola na mieste podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, pričom výsledok bol pozitívny s hodnotou 3,42 promile,“ uviedla polícia.
Doplnila, že žena pri dopravnej nehode utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice. U ďalších dvoch vodičov boli dychové skúšky s negatívnym výsledkom. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci vzniesol 52-ročnej žene obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.
Vodička približne o 17.00 h viedla osobné motorové vozidlo smerom do centra mesta, pričom s ním prešla do protismeru, kde sa zrazila najprv s osobným autom a následne aj s nákladným vozidlom. „Vodička bola na mieste podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, pričom výsledok bol pozitívny s hodnotou 3,42 promile,“ uviedla polícia.
Doplnila, že žena pri dopravnej nehode utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice. U ďalších dvoch vodičov boli dychové skúšky s negatívnym výsledkom. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci vzniesol 52-ročnej žene obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.