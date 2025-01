Vinník dopravnej nehody na Kysuciach zaútočil na policajta

Žilina 27. januára (TASR) - Žilinský policajný vyšetrovateľ vedie trestné konanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa v súvislosti s počínaním 45-ročného muža, ktorý po dopravnej nehode na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovci unikal pred policajnou hliadkou a neskôr zaútočil na príslušníka Policajného zboru. O prípade informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



Dopravná nehoda sa stala minulý týždeň 22. januára, pričom 45-ročný muž za volantom motorového vozidla Volkswagen Amarok zozadu narazil do pred ním idúceho vozidla Audi. Na mieste nehody však nezastavil a pokračoval v jazde ďalej. Policajné hliadky vodiča prenasledovali až do žilinskej mestskej časti Brodno, kde vozidlo narazilo do zvodidiel.







"Vodič vozidla sa odmietol po nehode podrobiť dychovej skúške, ako aj odberu biologického materiálu. Pri tom, ako 45-ročnému mužovi obmedzovali osobnú slobodu, fyzicky zaútočil na príslušníka Policajného zboru. Voči podozrivému boli následne použité donucovacie prostriedky v zmysle zákona o Policajnom zbore, pri ktorých nedošlo k jeho zraneniu," priblížila polícia.



Doplnila, že v súvislosti s uvedenou udalosťou poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Žiline vzniesol mužovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Zároveň vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Žiline vedie trestné konanie pre trestný čin útok na verejného činiteľa. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.