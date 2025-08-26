Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opitý vodič spôsobil vážnu dopravnú nehodu: Zrazil sa s nákladiakom

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Vodič za volantom osobného auta nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla a prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom.

Autor TASR
Krásno nad Kysucou 26. augusta (TASR) - Viac ako jedno promile alkoholu nafúkal pri dychovej skúške 50-ročný vodič, ktorý uplynulý víkend spôsobil dopravnú nehodu na ceste I/11 v Krásne nad Kysucou. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Vodič za volantom osobného auta nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla a prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom. „Vodič sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,19 promile. Opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu. Vodič nákladného vozidla sa taktiež podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia.

Vinník pri nehode utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci vzniesol voči 50-ročnému mužovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.

