Opitý vodič spôsobil vážnu dopravnú nehodu: Zrazil sa s nákladiakom
Vodič za volantom osobného auta nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla a prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom.
Autor TASR
Krásno nad Kysucou 26. augusta (TASR) - Viac ako jedno promile alkoholu nafúkal pri dychovej skúške 50-ročný vodič, ktorý uplynulý víkend spôsobil dopravnú nehodu na ceste I/11 v Krásne nad Kysucou. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Vodič za volantom osobného auta nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla a prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom. „Vodič sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,19 promile. Opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu. Vodič nákladného vozidla sa taktiež podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia.
Vinník pri nehode utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci vzniesol voči 50-ročnému mužovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.
