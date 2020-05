VINODOL: Vo vinohradoch si môžu turisti užiť oddych aj počas pandémie

Vinodol 28. mája (Teraz.sk) - Turistická sezóna na Slovensku čoskoro začne a ľudia už teraz hľadajú nové spôsoby ako si užiť dovolenku na menej známych miestach. Dôsledkom nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa dovolenkári obávajú navštíviť lokality, kde sa zdržiava veľa ľudí. Je preto pravdepodobné, že siahnu po dosiaľ nepreferovaných oblastiach. Jednu z takýchto možností ponúka aj obec Vinodol, ktorá má dlhoročnú vinársku tradíciu.



„Je možné spraviť si dovolenku u nás vo vinohradoch. Dokonca by tu už dávno mohla fungovať agroturistika, teda dovolenka spojená aj s fyzickou prácou. Turisti by videli ako sa v takej vinici pracuje, vyskúšali by si novodobé, ale aj historické obrábacie stroje. Potom by navštívili nejakú tú pivničku s prezentáciou vínka, jeho degustáciou a následnou zábavou do rána. Máme tu krásne prostredie, len škoda, že je nevyužité,“ hovorí člen klubu vinodolských vinohradníkov Jozef Kozár.



Hoci momentálne nie je možné ubytovanie vo vinodolských vinohradoch, iba 4 km vzdialená obec Veľký Cetín ponúka túto možnosť v penzióne, ktorý je situovaný vo viniciach. Nielen vo vinohradoch, ale aj priamo v obci je možné nájsť miesta na oddych.



„V centre obce sa nachádza vodná plocha rybníka s rozlohou 3,5 ha. Obec sa postupne a systematicky snaží o obnovu rekreačných funkcií tohto priestoru. Budujeme potrebnú infraštruktúru ako sú lavičky, lávky, osvetlenia a smetné nádoby. Chceme v oveľa väčšej miere prinavrátiť rekreačnú funkciu tejto lokalite v centre obce,“ informuje starosta obce Vinodol Peter Straňák.



Návštevníci Vinodolu nájdu v obci aj pizzériu a zmrzlinu strategicky umiestnené v blízkosti rybníka.



„Vedľa rieky Nitra prechádza obcou Ponitrianska cyklomagistrála, ktorá prináša aj do Vinodolu značné množstvo turistov – cyklistov. Aj v tomto smere chceme budovať v budúcnosti adekvátnu infraštruktúru napr. v podobe informačných tabúľ či smerovníkov,“ opisuje starosta obce. V prípade pekného počasia je preto možné sa vybrať na cyklovýlet ku Štrkovisku Komjatice a Štrkovisku Veľký Cetín, ktoré sa nachádzajú iba 3 km od Vinodolu.



V súčasnosti je teda táto oblasť ideálnym miestom na dovolenku. V okolí nájdu cestovatelia mnoho ďalších pamiatok, ktoré nie sú turisticky vyťažené a teda riziko stretnutia s veľkým množstvom ľudí je minimálne. „Otázka rozvoja turizmu na vidieku je teda aj u nás vo Vinodole veľkou výzvou, s ktorou sa aj vážne zaoberáme,“ dodáva starosta obce.