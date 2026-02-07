< sekcia Regióny
Vinohradníci v Rači budú môcť žiadať o mimoriadne dotácie
Zmena VZN nadobudne účinnosť po 15 dňoch, následne budú môcť vinohradníci podávať žiadosti.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - V bratislavskej Rači budú môcť vinohradníci požiadať o mimoriadnu dotáciu na preventívne opatrenia proti škodcom, ktorí môžu zničiť vinice. Vyplýva to zo zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dotáciách, ktorú tento týždeň schválili miestni poslanci. Úpravu VZN predložil miestny úrad z dôvodu rozširovania choroby zlaté žltnutie viniča.
„Zmena VZN umožní vinohradníkom žiadať mimoriadne dotácie v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu ochorenia zlaté žltnutie viniča. Je to špeciálna dotácia na účel zamedzenia šírenia tejto choroby,“ uviedol pre TASR starosta Rače Michal Drotován s tým, že aktuálne najbližší bod, kde bolo ochorenie identifikované, je v katastri mesta Modra.
Zmena VZN nadobudne účinnosť po 15 dňoch, následne budú môcť vinohradníci podávať žiadosti. Ich priebežné požiadavky už mestská časť s nimi konzultovala, avšak až na základe podaných žiadostí rozhodne miestne zastupiteľstvo o výslednej sume, ktorá bude na dotácie pridelená. Financie budú presunuté z rezervného fondu, predpoklad je, že pridelené by mohli byť na najbližšom rokovaní poslaneckého zboru koncom marca.
„Priebežne o stave informujeme aj magistrát, Bratislavský samosprávny kraj aj štát. Veríme, že vytvoria podobný systém pomoci,“ podotkol Drotován.
Zlaté žltnutie viniča je choroba viniča spôsobená bakteriálnym pôvodcom a šíri sa cikádou. Choroba znižuje produktivitu viniča a spôsobuje odumieranie viniča a je tiež vysoko prenosná. Príznaky napadnutia je možné pozorovať na celej rastline, alebo iba na niektorých výhonkoch či ich častiach. V závislosti od odrody nastáva počas letného obdobia žltnutie (pri bielych odrodách) alebo červenanie (pri modrých odrodách) listov.
Karanténa je vyhlásená v rôznych okresoch Slovenska, napríklad v Komárne, Nových Zámkoch, Galante, Sobranciach, Leviciach, Nitre, Zlatých Moravciach, Veľkom Krtíši či v okrese Pezinok (Modra).
