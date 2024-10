Virtuálna realita oživí históriu bývalej elektrárne v Piešťanoch

Piešťany 10. októbra (TASR) - Virtuálna realita oživí v Piešťanoch históriu bývalej elektrárne. Návštevníci sa budú môcť vďaka interaktívnym tabletom pozrieť do minulosti a čakajú na nich ďalšie aktivity. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič poukázal aj na vzdelávací rozmer projektu. "Študenti môžu absolvovať komiksovú interaktívnu prehliadku v rámci školských programov, čo považujem za atraktívne a prínosné," priblížil.



Zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry Marek Krnáč vysvetlil, že agentúra zabezpečila materiálno-technické vybavenie. Na projekte spolupracoval tím Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.



Projekt podporili TTSK a OOCR Rezort Piešťany. "Predmetom projektu bola aj aktualizácia softvéru pre rozšírenú realitu do mobilných zariadení, aby mohli návštevníci vidieť 3D strojové vybavenie elektrárne, ktoré sa v jej priestoroch už nenachádza," dodal Krnáč.



Bývalá obecná dieselová elektráreň je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok. Fungovala od roku 1906 až do 90. rokov minulého storočia. Od roku 2009 prešla rekonštrukciou. "Príbeh piešťanskej elektrárne má viac ako sto rokov a teraz bude vyrozprávaný modernými technológiami," zhrnula Nevolná.