Virtuálne návštevy Štátnej vedeckej knižnice medziročne stúpli

Košice 14. apríla (TASR) – Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVKK) v minulom roku hospodárila so sumou takmer 1,73 milióna eur. Jej vlastné príjmy dosiahli približne 35.400 eur, v porovnaní s rokom 2019 ide zhruba o 26-percentný pokles. Ako ďalej vyplýva z verejného odpočtu plnenia úloh ŠVKK za rok 2020, počet výpožičiek medziročne klesol približne o polovicu, virtuálnych návštevníkov pribudlo.



V súvislosti s vládnymi nariadeniami z dôvodu pandémie nového koronavírusu bola knižnica v minulom roku otvorená v riadnom režime 47 pracovných dní, v obmedzenom režime s limitovaným počtom návštevníkov 126 pracovných dní a úplne zatvorená bola 65 pracovných dní. V posledných mesiacoch vlaňajška mohla poskytovať výpožičné služby vopred rezervovaných dokumentov. Počet osobných návštev sa v porovnaní s rokom 2019 znížil o 31.760. Naopak, pribudlo 37.230 virtuálnych návštevníkov. „Napriek obmedzeniam navštívilo knižnicu v roku 2020 fyzicky 57.214 a virtuálne 425.185 návštevníkov, ktorí zrealizovali 273.093 transakcií prostredníctvom knižničného on-line katalógu,“ informovala TASR riaditeľka knižnice Darina Kožuchová s tým, že aktívne využilo knižničné služby 3300 ľudí z viac ako 11.000 registrovaných používateľov.



Knižnica okrem viacerých kultúrnych podujatí vo virtuálnom prostredí počas vlaňajška preniesla do on-line prostredia aj registráciu a prolongáciu ID preukazov, platby za registráciu, knižničné služby, upomienky a iné poplatky cez platobné terminály a on-line platobnú bránu alebo rezervačný systém na obsadenie miesta v študovni. Na základe požiadavky poskytli záujemcom elektronickou cestou 2861 skenov článkov z časopisov alebo statí z kníh, zdigitalizovali 44.800 strán novín a 15.200 obálok a obsahov dokumentov pre on-line katalóg.



V uplynulom roku pribudlo do knižničného fondu ŠVKK 7775 nových dokumentov. Celkovo táto knižnica obsahuje 2.152.316 dokumentov, ako aj 1273 periodík vychádzajúcich v roku 2020, z toho 193 zahraničných.