Virtuálny Climathon priniesol nápady na riešenie dosahov zmeny klímy

Bratislava 16. novembra (TASR) – Hlavné mesto by sa mohlo inšpirovať 25 nápadmi na zmiernenie dosahov klimatických zmien, ktoré prinieslo virtuálne podujatie Climathon. V priebehu neho sa počas uplynulého víkendu zapojilo do hľadania riešení v oblasti klímy a dopravy v slovenskej metropole 150 ľudí v 26 tímoch.



"Tímom sme sprístupnili reálne dáta o meste, využívaní dopravy a tiež dáta získané zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. S jednotlivými účastníkmi plánujeme ďalej ich koncepty rozvíjať, pilotne testovať a perspektívne nasadiť do praxe," informovala splnomocnenkyňa hlavného mesta pre inovácie Petra Dzurovčinová.



Víťazný nápad s názvom Holandská spojka prináša municipalitám aj obyvateľom dáta o tom, ako sa prehrievajú jednotlivé lokality mesta, a konkrétne spôsoby ako toto prehrievanie znížiť. V rámci študentskej kategórie ocenila porota nápad, ktorý pomáha predpovedať meškanie mestskej hromadnej dopravy a zvyšuje spoľahlivosť príchodu vozidiel MHD načas.



"Porota pri výbere víťazných riešení hodnotila efektívnosť, inovatívnosť i reálnosť aplikácie nápadu v praxi," ozrejmila za organizátorov Michaela Lukovičová.



Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapojilo viac ako 4500 ľudí z celého sveta. Bratislava na ňom participovala prvýkrát. Hlavné mesto SR podujatie organizovalo s viacerými partnermi.