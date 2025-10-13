< sekcia Regióny
Vírusová hepatitída sa dostala do troch ZŠ v okrese Levice
Počas uplynulého týždňa zaznamenali hygienici aj jedno sporadické ochorenie na VHA v obci Beša, jedno sporadické ochorenie v levickom Malom Kiare a jedno v obci Hrkovce.
Autor TASR
Levice 13. októbra (TASR) - Vírusová hepatitída typu A (VHA) sa dostala do troch základných škôl (ZŠ) v okrese Levice. Potvrdená bola v ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach, ZŠ na Saratovskej ulici v Leviciach a ZŠ L. Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským - Pongrácz L. Alapiskola v Šahách. Hygienici nariadili očkovanie všetkým osobám, ktoré prišli do kontaktu s ľuďmi s potvrdenou hepatitídou, informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Leviciach.
Počas uplynulého týždňa pribudlo v lokalite Ladislavov Dvor v Leviciach osem nových prípadov VHA. V tejto mestskej časti aktuálne kumulatívne evidujú 69 ochorení na VHA. Jeden nový prípad akútnej VHA zaznamenali u osoby dlhodobo sa zdržujúcej v levickom azylovom dome. Ide o prípad súvisiaci s epidémiou na Ladislavovom Dvore. Kumulatívne je v azylovom dome hlásených doteraz päť ochorení.
Počas uplynulého týždňa zaznamenali hygienici aj jedno sporadické ochorenie na VHA v obci Beša, jedno sporadické ochorenie v levickom Malom Kiare a jedno v obci Hrkovce. Prvé dva prípady súvisia s epidémiou na Ladislavovom Dvore, v obci Hrkovce ide o importovanú nákazu z Maďarska.
