< sekcia Regióny
Viskupič deklaruje pripravenosť projektu hokejovej akadémie
Zámer výstavby regionálnych hokejových akadémií inicioval Slovenský zväz ľadového hokeja po dohode so samosprávnymi krajmi.
Autor TASR
Trnava 26. februára (TASR) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič deklaruje pripravenosť projektu hokejovej akadémie, ktorá by mohla vzniknúť v areáli Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave. Ak vláda vyčlení potrebné zdroje, krajská samospráva je pripravená podľa jeho slov projekt realizovať.
Predseda TTSK v nadväznosti na stredajšie (25. 2.) výjazdové rokovanie vlády v Smoleniciach uviedol, že eviduje ambíciu vládneho kabinetu vrátiť sa k financovaniu projektov regionálnych hokejových akadémií. „Uvidíme, ako sa k tomu vláda postaví, lebo obsahom uznesenia to nebolo, ale som veľmi rád, že po dva a pol roku sa k tomuto typu projektu vraciame,“ podotkol Viskupič.
Zámer výstavby regionálnych hokejových akadémií inicioval Slovenský zväz ľadového hokeja po dohode so samosprávnymi krajmi a v spolupráci s vládou SR, ktorá svojím uznesením z 22. januára 2020 schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zriaďovateľom stredných športových škôl v sume 14 miliónov eur na rozvoj systému hokejových akadémií a vytvorenie priaznivého prostredia pre výchovu hokejistov a osobností 21. storočia. Neskôr súčasná vláda pristúpila k zrušeniu tohto uznesenia.
Zástupcovia samospráv podľa Viskupiča na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády upriamovali pozornosť aj na to, že by radi diskutovali nielen o ad hoc podpore malých projektov, ale aj o významných systémových projektoch. Ide napríklad o južný obchvat Trnavy a ďalšie infraštruktúrne projekty, ktoré by mohli odľahčiť dopravu v mestách a obciach na hlavnom ťahu medzi Trnavou a Holíčom.
Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach vyčlenila vyše dvoch miliónov eur pre okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Viac ako 1,5 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území daných okresov. Kabinet sa na schôdzi zaoberal analýzou sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch i návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Predseda TTSK v nadväznosti na stredajšie (25. 2.) výjazdové rokovanie vlády v Smoleniciach uviedol, že eviduje ambíciu vládneho kabinetu vrátiť sa k financovaniu projektov regionálnych hokejových akadémií. „Uvidíme, ako sa k tomu vláda postaví, lebo obsahom uznesenia to nebolo, ale som veľmi rád, že po dva a pol roku sa k tomuto typu projektu vraciame,“ podotkol Viskupič.
Zámer výstavby regionálnych hokejových akadémií inicioval Slovenský zväz ľadového hokeja po dohode so samosprávnymi krajmi a v spolupráci s vládou SR, ktorá svojím uznesením z 22. januára 2020 schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zriaďovateľom stredných športových škôl v sume 14 miliónov eur na rozvoj systému hokejových akadémií a vytvorenie priaznivého prostredia pre výchovu hokejistov a osobností 21. storočia. Neskôr súčasná vláda pristúpila k zrušeniu tohto uznesenia.
Zástupcovia samospráv podľa Viskupiča na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády upriamovali pozornosť aj na to, že by radi diskutovali nielen o ad hoc podpore malých projektov, ale aj o významných systémových projektoch. Ide napríklad o južný obchvat Trnavy a ďalšie infraštruktúrne projekty, ktoré by mohli odľahčiť dopravu v mestách a obciach na hlavnom ťahu medzi Trnavou a Holíčom.
Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach vyčlenila vyše dvoch miliónov eur pre okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Viac ako 1,5 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území daných okresov. Kabinet sa na schôdzi zaoberal analýzou sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch i návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.