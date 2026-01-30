< sekcia Regióny
Viskupič hovoril so slovinským veľvyslancom o obnove vzácnych organov
Slovinsko je podľa TTSK svetovou špičkou v oblasti organárstva.
Autor TASR
Trnava 30. januára (TASR) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič prijal v priestoroch Úradu TTSK veľvyslanca Slovinskej republiky Stanislava Raščana. Diskutovali aj o plánovanej obnove organa v šaštínskej bazilike. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Náklady na komplexnú opravu organa v národnej bazilike sa odhadujú na približne tri milióny eur. Ide o investíciu presahujúcu možnosti kraja. Preto sa plánujem osobne prihovoriť za finančnú podporu tohto projektu zo strany vlády na jej nadchádzajúcom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach,“ priblížil Viskupič.
Slovinsko je podľa TTSK svetovou špičkou v oblasti organárstva. Na rekonštrukcii by sa mohla podľa krajskej samosprávy podieľať tamojšia dielňa Škrabl. „Okrem šaštínskeho sa hovorilo aj o ďalšom organe, nástroji v zbierke župného Západoslovenského múzea v Trnave,“ dodal odbor komunikácie Úradu TTSK.
Bratislavská arcidiecéza prostredníctvom svojho hovorcu Radovana Pavlíka pre TASR uviedla, že uvažovala o rekonštrukcii organa v šaštínskej bazilike. „Vzhľadom na objem financií, ktoré by si táto investícia vyžadovala, sme však rekonštrukciu nemohli realizovať,“ doplnil.
„Náklady na komplexnú opravu organa v národnej bazilike sa odhadujú na približne tri milióny eur. Ide o investíciu presahujúcu možnosti kraja. Preto sa plánujem osobne prihovoriť za finančnú podporu tohto projektu zo strany vlády na jej nadchádzajúcom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach,“ priblížil Viskupič.
Slovinsko je podľa TTSK svetovou špičkou v oblasti organárstva. Na rekonštrukcii by sa mohla podľa krajskej samosprávy podieľať tamojšia dielňa Škrabl. „Okrem šaštínskeho sa hovorilo aj o ďalšom organe, nástroji v zbierke župného Západoslovenského múzea v Trnave,“ dodal odbor komunikácie Úradu TTSK.
Bratislavská arcidiecéza prostredníctvom svojho hovorcu Radovana Pavlíka pre TASR uviedla, že uvažovala o rekonštrukcii organa v šaštínskej bazilike. „Vzhľadom na objem financií, ktoré by si táto investícia vyžadovala, sme však rekonštrukciu nemohli realizovať,“ doplnil.