Viskupič: Je výborné, že Trnava dostane kultúrno-kreatívne centrum

Trnava 2. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) získal takmer 7,7 milióna eur na vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Hlavnej 17 v Trnave. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o tom rozhodlo v piatok 30. októbra. Finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu by mali byť podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča preinvestované do konca roka 2023.



"Je výbornou správou, že Trnava dostane nový typ kultúrnej inštitúcie – kultúrno-kreatívne centrum. Potvrdí sa tak zásadné a dominantné postavenie TTSK v oblasti zriaďovanej a živej kultúry v meste Trnava," uviedol Viskupič s tým, že v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sú trnavské inštitúcie - Divadlo Jána Palárika, Galéria Jána Koniarka, Západoslovenské múzeum, Knižnica Juraja Fándlyho i Trnavské osvetové stredisko.



TTSK však bol podľa predsedu Viskupiča v poslednom období konfrontovaný so zdaňovacou politikou mesta Trnava, ktoré výrazne zvýšilo dane práve pre kultúrne inštitúcie na svojom území. "Pri rozvoji kultúry by nám tiež pomohlo, keby mesto prehodnotilo svoju zdaňovaciu politiku. Tá od minulého roka nie je naklonená voči kultúrnym inštitúciám, a to aj napriek argumentom či finančným výpadkom krvácajúcej kultúry v dôsledku koronakrízy," dodal Viskupič. "Nakoľko TTSK v rámci realizácie projektu kultúrno-kreatívneho centra obnoví budovu v mestskom majetku, vysoké zdanenie by sa jej nemuselo týkať,” uviedol Viskupič.



Po doručení písomného vyhotovenia rozhodnutia o schválení projektu bude podľa predsedu TTSK nasledovať podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý sa očakáva v priebehu novembra 2020.