Viskupič: Našou ambíciou je rozšíriť projekt Zdravá župa do okresov

Trnava 17. októbra (TASR) - Ambíciou Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je postupné rozšírenie projektu Zdravá župa okrem Trnavy aj do ďalších okresných miest v kraji. Médiám to vo štvrtok povedal predseda TTSK Jozef Viskupič. Krajská spoločnosť Zdravá župa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v nedostatkových špecializáciách.



"Plán je v strednodobom horizonte to mať na území každého okresného mesta na území Trnavského kraja," podotkol Viskupič s tým, že najlepšie je rozbehnutý projekt v Hlohovci. "Verím, že sa skoro dostaneme aj na Záhorie alebo na juh nášho kraja," dodal.



Proces by mohla podľa jeho slov zrýchliť prípadná pomoc zo strany štátu. "Ak nie, pomôžeme si sami a pôjde to trošička pomalšie," doplnil s tým, že na ambulancie môže byť transformovaný krajský majetok, ktorý v minulosti slúžil na iný účel.



Ďalej ozrejmil, že kraj má spustené aj ďalšie projekty podpory v oblasti zdravotníctva. Napríklad v podobe motivačného programu na získavanie lekárov do ambulancií v regiónoch či programu určeného budúcim absolventom.



Spoločnosť Zdravá župa sa v roku 2022 stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom stredisku, ktoré sa nachádza v zrekonštruovanom objekte na Študentskej ulici v Trnave, ako aj poskytovateľom pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v priestoroch na Starohájskej ulici v Trnave.