Viskupič: Pamätník Beňovského na Taiwane sa dostáva do finálnej fázy

Trnava 18. februára (TASR) - Projekt osadenia pamätníka k 250. výročiu príchodu dobrodruha, politika a moreplavca Mórica Beňovského na Taiwan, sa dostáva do finálnej a realizačnej fázy. Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič o tom informoval na utorkovom zasadnutí krajského zastupiteľstva. Pamätník bude osadený v prístave Su-ao, kde sa nachádza námorné múzeum.



Trnavskí krajskí poslanci schválili odplatný prevod vlastníckeho práva k pamätníku do taiwanských rúk za kúpnu cenu jedno euro. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je rozvíjanie spolupráce s inými územnými celkami a s orgánmi iných štátov.



Taiwanská strana sa podujala preplatiť väčšinu nákladov súvisiacich s prepravou pamätníka i s jeho osadením. "Ak mám dobré informácie, socha by sa mala v najbližších chvíľach vydať na plavbu a asi o dva mesiace by mala na Taiwan docestovať," priblížil Viskupič.



Móric Beňovský, rodák z Vrbového, sa na Taiwane zastavil v roku 1771 cestou z Kamčatky do Európy. Na mieste, kde s najväčšou pravdepodobnosťou zakotvil, v prístave Su-ao, vzniklo námorné múzeum. Pamätník predstavuje spojenie dubového lístka, ktorý zastupuje Slovensko, a kvetu ľalie, ktorá rastie len na Taiwane.



"Dielo je vytvorené zo zváraného bronzu a v strede sa nachádza lavička. Pamätník bol od začiatku koncipovaný ako súčasť vstupného areálu múzea s tým, že sa stane dominantou námestíčka, ktoré tvorí vstup do múzea a otvára nádherné výhľady na pobrežie Tichého oceánu," uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.



Ide o jednu zo spoločných aktivít TTSK a regiónu Yilan na Taiwane. Cieľom medzinárodnej dohody o spolupráci zo septembra 2022 je profesionálny rozvoj, podpora a budovanie priateľských vzťahov s regiónom Yilan.