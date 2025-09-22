< sekcia Regióny
Viskupič: Partnerstvo s Olomouckým krajom dostáva konkrétnu podobu
Autor TASR
Trnava 22. septembra (TASR) - Partnerstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) s Olomouckým krajom dostáva konkrétnu podobu. Skonštatoval to predseda TTSK Jozef Viskupič, ktorý absolvoval dvojdňovú oficiálnu návštevu Olomouckého kraja. Program podujatia potvrdil dynamický rozvoj spolupráce medzi regiónmi, ktorá sa opiera o februárovú dohodu o partnerstve a augustové stretnutie v Trnave. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia TTSK.
Súčasťou prvého dňa návštevy bola historicky ladená prehliadka Rozária a Korunnej pevnosti v Olomouci a slávnostný večer spojený s odovzdávaním Cien cestovného ruchu 2025. Viskupič počas galavečera odovzdal ocenenie v kategórii Kaviarenský zážitok.
„Nadviazali sme partnerstvo s Olomouckým krajom a spolupráci dávame konkrétnu podobu. Slovenská sezóna a jej vrchol, Slovenský deň, sú konkrétnou formou propagácie Trnavského kraja u partnerov na Morave. Cestovný ruch a firmy pôsobiace na území kraja obsadili Olomoucké námestie a predstavili, čo všetko náš kraj môže ponúknuť,“ uviedol Viskupič.
Druhý deň návštevy sa podľa TTSK niesol v symbolickom duchu. Viskupič a hajtman Olomouckého kraja Ladislav Okleštek spoločne zasadili Strom priateľstva v sade pri Dome seniorov Pohoda Chválkovice. Následne v Olomouci otvorili podujatie Slovenský deň, ktorý sa konal pri príležitosti Slovenskej sezóny, ktorá ponúkne program venovaný slovenskému divadlu, výtvarnému umeniu, gastronómii, folklóru a tradíciám.
Okleštek zdôraznil kontinuitu partnerstva. „Veľmi si vážim, že naše kontakty sa neobmedzujú na formálne návštevy, ale že skutočne spolupracujeme a nachádzame témy, ktoré nás spájajú. Symbolický Strom priateľstva je dôkazom, že naše regióny majú pred sebou dlhú a plodnú budúcnosť. Zároveň verím, že spoločné podujatia a prezentácia Slovenska v našom kraji prispievajú k lepšiemu porozumeniu a posilňovaniu vzájomných väzieb medzi našimi obyvateľmi,“ priblížil.
