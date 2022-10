Viskupič: Prioritami budú školstvo, zdravotníctvo a sociálna oblasť

Trnava 30. októbra (TASR) - Tromi prioritami do ďalšieho volebného obdobia by mali byť podľa aktuálneho predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča zdravotníctvo, školstvo a sociálna oblasť. Uviedol to počas volebnej noci po sčítaní približne 80 percent hlasov vo voľbách na post predsedu TTSK.



"Školstvo by malo byť vyhlásené za županskú tému a čo sa týka sociálnej oblasti, mali by sme pokračovať v deinštitucionalizácii a poľudšťovaniu sociálnych zariadení. Okrem týchto troch tém nemôžeme zabudnúť ani na infraštruktúru, ako sú cesty a cyklodoprava," doplnil Viskupič.



Prípadné víťazstvo bude podľa jeho slov znamenať pokračovanie v začatej práci. "To znamená, že veľa zo začatých vecí je potrebné dokončiť v druhom volebnom období. Tak sme to aj celý čas komunikovali. Verím, že tie desiatky projektov, ktoré sú nachystané, sa podarí dotiahnuť do úspešného konca," informoval Viskupič.