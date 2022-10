Viskupič: Rozhodli konkrétne výsledky päťročného obdobia

Trnava 30. októbra (TASR) – Rozhodli konkrétne výsledky nášho päťročného snaženia. Vyhlásil to predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, ktorý podľa neoficiálnych výsledkov volieb obhájil svoj post. Deklaruje, že chce pokračovať v naštartovanej práci pri modernizácii kraja.



Ako doplnil, je veľmi rád, že obyvatelia chcú, aby sa pokračovalo v rozrobených projektoch. "Som presvedčený, že rozhodli výsledky našej práce, ktorá bola dielom kolektívu kolegýň a kolegov z úradu, volebného tímu, kandidátov a podporovateľov," uviedol pre TASR Viskupič.



Prvé kroky staronového predsedu TTSK budú viesť za starostami a primátormi v kraji. "Spolu so zvolenými poslancami sme zárukou silnejšieho kraja. So skúsenosťami s pandémiou sme pripravení zvládnuť aj ťažké časy sprevádzané energetickou krízou. Budeme pracovať na naplnení nášho plánu," povedal Viskupič.