Viskupič: Výstavba kanalizácií a vodovodov nie je v kompetencii kraja

Skalica 2. mája (TASR) - Výstavba kanalizácií a vodovodov nie je v kompetencii samosprávnych krajov, ale obcí a miest. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) aktuálne vstupuje do rokovaní o nastavení nových eurofondov tak, aby na tieto účely boli k dispozícií obciam a vodárenským spoločnostiam dostatočne veľké alokácie. Pre TASR to uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Vedenie TTSK si so starostami z okresu Skalica zadefinovalo už v roku 2018 niekoľko tém, ktorým by sa mal kraj prioritne venovať. "Vieme, že v Skalickom okrese je ešte desať obcí, ktoré nemajú vodovod ani odpad. Mnohí starostovia majú problém s čerpaním eurofondových projektov. Bavili sme sa o tom, že tieto zámery sú spolu s krajom voči štátu spoločné. Niektoré problémy sa dajú riešiť v kratšom časovom horizonte, iné budú rozložené na dlhšie obdobie," uviedol Viskupič 12. januára 2018 na stretnutí.



Téme vodovodov a kanalizácie na Záhorí sa vedenie TTSK venovalo aj na konci apríla počas ďalšieho stretnutia so starostami a primátormi. "Projekt výstavby vodovodu a kanalizácie na Záhorí sa nachádza medzi 2700 zámermi v celkovej hodnote 3,9 miliardy eur, ktoré samosprávny kraj zozbieral. Dobudovanie vodovodov a kanalizácií sme stanovili ako jeden z top strategických cieľov na roky 2021 až 2027. V novom programovom období eurofondov chceme, aby sa z Programu Slovensko investovalo práve do tejto infraštruktúry. Ambíciou výstavby sietí v celkovej hodnote 35,8 milióna eur je zlepšiť kvalitu života na Záhorí," informoval predseda TTSK.



Ako doplnil, ide o projekty, ktoré by mohli byť spolufinancované z európskych zdrojov a odzrkadľujú reálnu potrebu modernizácie kraja. Aktuálne prebieha ich triedenie v siedmich tematických pracovných skupinách, ktoré fungujú pri Rade partnerstva TTSK. O výbere projektov spolufinancovaných z eurofondov bude rozhodovať rada partnerstva.