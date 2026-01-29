< sekcia Regióny
Viskupič vyzýva na sprísnenie pravidiel a ochranu mladých pred drogami
Ako uviedol, otvorí diskusiu s ostatnými predsedami samosprávnych krajov vo formáte združenia Samosprávnych krajov SK8.
Bratislava 29. januára (TASR) - Je najvyšší čas na sprísnenie pravidiel a ochranu mladých ľudí pred drogami, ktoré sa k nim napriek zákazu dostávajú. Vyhlásil to predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič v reakcii na pondelkový (26. 1.) incident na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave. Avizuje iniciovanie diskusie na národnej úrovni o potrebe obmedzenia dostupnosti nebezpečných látok ako HHC v školskom prostredí. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.
„Útok na učiteľku je červená čiara. Násilie ani drogy nemajú v školách čo robiť. Incident na župnej strednej škole v Trnave ma hlboko zasiahol a rázne ho odsudzujem. Školy musia byť bezpečným miestom - pre študentov aj pre pedagógov. Tento prípad je zároveň ďalším dôkazom vážneho problému dostupnosti HHC a podobných látok, ktoré sa napriek zákazu dostávajú k mladým ľuďom. Stále sa dajú kúpiť v automatoch alebo na internete, a to je neprijateľné. Ako župan a ako rodič budem tlačiť na okamžité sprísnenie pravidiel aj dôslednejšie kontroly predaja,“ ozrejmil Viskupič.
Ako uviedol, otvorí diskusiu s ostatnými predsedami samosprávnych krajov vo formáte združenia Samosprávnych krajov SK8. Iniciovať bude aj stretnutie s ministrami školstva, zdravotníctva a vnútra. „Ide o bezpečie našich detí,“ zdôraznil s tým, že prípad vníma ako varovný prst pre celú spoločnosť.
Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave došlo v pondelok počas vyučovania k incidentu, pri ktorom jeden zo študentov fyzicky napadol učiteľku. Konflikt súvisel s užívaním ľahkých drog. K zraneniam v tejto súvislosti nedošlo. Prípadom sa zaoberá polícia.
