Viskupič:Pre Trnavský kraj sme vyrokovali o desiatky miliónov eur viac

Trnava 25. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má záujem čo najefektívnejšie využiť európske zdroje, ktoré budú k dispozícii v programovom období 2021 - 2027. V tejto súvislosti inicioval TTSK stretnutia so starostami a primátormi po jednotlivých okresoch, informoval predseda TTSK Jozef Viskupič, ktorý zároveň predsedá rade partnerstva.



"Podľa kritérií ministerstva regionálneho rozvoja malo naše územie nárok len na 50,7 milióna eur. Po zapnutí vyrovnávacieho mechanizmu to bolo 85,5 milióna eur. S tým sme rázne nesúhlasili a tvrdo sme rokovali na ministerstve aj na úrovni premiéra. Podarilo sa nám dosiahnuť alokáciu 106,9 milióna eur. Keďže narástla aj celková alokácia pre samosprávy, aktuálne čakáme na jej definitívne určenie," uviedol.



Vlani a v prvom polroku 2022 podľa jeho informácií TTSK dosiahol najväčšiu dynamiku v čerpaní eurofondov spomedzi krajov SR. "V trende dobrého čerpania chceme pokračovať, aby sme využili všetky disponibilné zdroje. Zároveň sa zodpovedne pripravujeme na čerpanie nových európskych zdrojov, a to v spolupráci s obcami a mestami," doplnil. Ich efektívne a zmysluplné využitie je podľa Viskupiča veľkou príležitosťou na ďalšiu modernizáciu TTSK. "Medzi naše strategické priority patrí napĺňanie inovačného potenciálu, adaptácia na zmeny klímy a udržateľný rozvoj dopravnej aj sociálnej infraštruktúry," dodal. Daná alokácia je určená na napĺňanie priorít integrovanej územnej stratégie. O finančnej podpore projektových zámerov bude rozhodovať rada partnerstva.



V zásobníku sa aktuálne nachádza viac ako 3200 projektových zámerov v celkovej hodnote 5,5 miliardy eur. V ďalších krokoch sa budú hľadať prostriedky na ich financovanie z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2021 - 2027, z Plánu obnovy a odolnosti SR a iných nástrojov, prípadne ich kombinácie. "Dodatočné zdroje pre TTSK v objeme najmenej 30,9 milióna eur z eurofondov sú v novom programovom období určené pre územie udržateľného mestského rozvoja, ktoré pokrýva krajské mesto a 12 obcí v jeho bezprostrednom okolí," uviedol Viskupič.