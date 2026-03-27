Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. marec 2026Meniny má Alena
< sekcia Regióny

Vištuk podpísal zmluvu na vybudovanie kanalizácie a ČOV

.
Na ilustračnej snímke čistička odpadových vôd (ČOV). Foto: TASR - Erika Ďurčová

Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Vištuk v okrese Pezinok si vyžiada investíciu vo výške 4.188.380 eur bez DPH (5.151.707 eur s DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ktoré v piatok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Obec už so zhotoviteľom podpísala zmluvu, podľa Centrálneho registra zmlúv nadobudla účinnosť vo štvrtok (26. 3.).

V súťaži zaevidovali tri ponuky, pri hlavnom hodnotiacom kritériu uspela s cenovo najnižšou ponukou skupina dodávateľov Ferrmont a Eko Svip. Samospráva využije na financovanie eurofondy.

Práce na diele sú rozvrhnuté na dve etapy, prvá by mala byť dokončená do 230 dní od prevzatia staveniska.
.

Neprehliadnite

Odborníčka radí, ako predchádzať psychickým ťažkostiam v čase vojen

FOTO: Veľrybe uviaznutej pri nemeckom pobreží sa podarilo vyslobodiť

ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž

KOLLÁR: So Sulíkom máme podobné názory na ekonomické otázky