< sekcia Regióny
Vištuk podpísal zmluvu na vybudovanie kanalizácie a ČOV
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Vištuk v okrese Pezinok si vyžiada investíciu vo výške 4.188.380 eur bez DPH (5.151.707 eur s DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ktoré v piatok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Obec už so zhotoviteľom podpísala zmluvu, podľa Centrálneho registra zmlúv nadobudla účinnosť vo štvrtok (26. 3.).
V súťaži zaevidovali tri ponuky, pri hlavnom hodnotiacom kritériu uspela s cenovo najnižšou ponukou skupina dodávateľov Ferrmont a Eko Svip. Samospráva využije na financovanie eurofondy.
Práce na diele sú rozvrhnuté na dve etapy, prvá by mala byť dokončená do 230 dní od prevzatia staveniska.
