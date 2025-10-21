< sekcia Regióny
Visutú lávku pri vyhliadkovej veži v Košiciach obnovili
Autor TASR
Košice 21. októbra (TASR) - Drevená visutá lávka pri Vyhliadkovej veži Hradová, ktorú modernizujú, prešla premenou. Po novom poskytuje bezpečnejší a vizuálne atraktívnejší prístup k vyhliadke. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
Obnovu lávky realizovali Mestské lesy Košice. Zahŕňala demontáž starého popraskaného poškodeného obloženia a podlahy, montáž nového systému kotvenia, ktorý zabezpečí trvácnosť konštrukcie, či povrchové úpravy dreva odolné voči poveternostným vplyvom.
„Pôsobí ako prirodzený rám pre ikonický výhľad na Košice a stala sa ideálnym miestom pre všetkých milovníkov fotografie,“ uvádza mesto s tým, že súčasťou prác bola aj výroba a inštalácia nového dreveného portálu s minimalistickým nápisom #KOŠICE. Celková hodnota opravy vrátane grafických a technických úprav dosiahla sumu 4164 eur.
Visutá lávka sa nachádza v blízkosti vyhliadkovej veže, ktorá je pre verejnosť od septembra zatvorená z dôvodu jej modernizácie. Práce majú trvať pol roka. Lávku obnovili s cieľom, aby si návštevníci smerujúci na Košický hrad mohli vychutnať výhľad na mesto aj počas rekonštrukcie veže.
