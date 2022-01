Lučenec rozdáva seniorom vitamínové balíčky

Lučenec 11. januára (TASR) – Samospráva Lučenca začne od pondelka (17. 1.) s distribúciou vitamínových balíčkov pre seniorov, ktoré mesto zakúpilo z ušetrených financií po zrušení novoročných osláv. Vitamíny si seniori budú môcť prevziať v priestoroch Mestského informačného centra (MIC). TASR o tom informoval hovorca mesta Andrej Barančok.



"Vitamínový balíček je určený pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Lučenec, ktorí dosiahli vek 65 a viac rokov v roku 2021. Výživový doplnok obsahuje kombináciu vitamínu D3, vitamínu C a minerálu zinok na posilnenie imunity," uviedol Barančok.



Vitamíny si budú môcť seniori vyzdvihnúť v priestoroch MIC do 28. januára počas pracovných dní v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 15.00 h. Imobilní a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môžu požiadavku na doručenie vitamínov na adresu nahlásiť na telefónnom čísle 0918 395 587.



"Sme tesne pred štvrtou vlnou pandémie a vieme, že najohrozenejšia skupina obyvateľov je v kategórii nad 65 rokov. Práve naši seniori, ktorých v tejto vekovej kategórii máme v meste viac ako 5000, sú tí, ktorí budovali naše mesto, a my sme sa rozhodli, že z ušetrených finančných prostriedkov im v mesiaci január poskytneme vitamínové balíčky, pretože v boji s pandémiou je prísun vitamínov veľmi dôležitý," dodala primátorka mesta Alexandra Pivková.