Vítanie poslov jari vo Zvolene otvorilo sezónu v arboréte Borová hora

Zvolen 1. apríla (TASR) - Vítanie vtáčích poslov jari otvorilo v utorok návštevnú sezónu v arboréte Borová hora Technickej univerzity (TUZVO) vo Zvolene. Deti i dospelí zažili odchyt a krúžkovanie vtákov a ich pozorovanie spolu s poznávaním ich spevu.



Vedecký pracovník z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene Anton Krištín povedal, že dvadsiaty ročník tohto podujatia signalizuje, že vtáky ešte stále máme. Zároveň je podľa neho možné evidovať a sumarizovať aj trendy niektorých druhov, ktoré ustupujú i pribúdajú. „A to tým, že máme stabilne natiahnutých asi 72 metrov sietí v šiestich líniách, do ktorých sa nám chytajú pravidelne vtáčiky,“ objasnil s tým, že sú to aj vzácnejšie úlovky ako najmenšie vtáky Európy. Majú králika zlatohlavého a ohnivohlavého, oriešky, sťahovavé druhy, červienky, drozda plavého i sýkorky belasé a hôrne.



Ako ďalej uviedol, deťom, ktoré prídu do arboréta, ukazujú život vtákov a vysvetľujú, prečo migrujú. Oboznámia ich aj s morfológiou a biológiou druhov, ako aj s dopadom klimatických zmien na ich život. Zdôraznil, že vtáky sa po rokoch vracajú na Slovensko skôr. „Otepľuje sa a zimy sú veľmi slabé. Nemusia tak dlho byť v teplom území Afriky, Španielska, Talianska či Grécka,“ vysvetlil.



Odborní garanti diskutovali aj na rôzne témy v súvislosti s operencami a ich významom v prírode. Súčasťou boli rôzne environmentálne hry a aktivity, ukážky výcviku dravcov i ukážky vtáčích domčekov.



Borová hora patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku. „Prírodnými podmienkami, atraktívnymi výsadbami a autentickými scenériami, vysadenými rozmanitými druhmi a formami drevín poskytuje podmienky nielen na univerzitné vzdelávanie, ale aj na vzdelávanie ďalších typov škôl, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením,“ zdôraznil riaditeľ arboréta Ivan Lukáčik.