Vítanie vtáčích poslov jari otvorilo sezónu v arboréte Borová hora

Zvolen 3. apríla (TASR) - Vítanie vtáčích poslov jari otvorilo v stredu návštevnú sezónu v arboréte Borová hora Technickej univerzity (TUZVO) vo Zvolene. Deti i dospelí zažili odchyt a krúžkovanie vtákov a ich pozorovanie spolu s poznávaním ich spevu.



Ako TASR informoval vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (SAV) Zvolen Miroslav Saniga, každý ročník tejto akcie je iný. Súvisí to podľa neho s charakterom počasia, keďže začiatkom apríla môže byť chladnejšie i teplejšie. To ovplyvní, aké vtáky priletia. "Tie, ktoré prichádzali až koncom apríla, sú tu. Je to napríklad penica čiernohlavá," objasnil.



Poznamenal, že na vtáctvo vplýva aj klimatická zmena. "Aj tie, ktoré u nás neboli počas zim, začínajú ju tu tráviť. Príkladom je žltochvost domový, to bol sťahovavý vták," spresnil. Doplnil, že tento rok zaznamenal, príchod vtákov až o tri týždne skôr, ako to bývalo zvykom. Zdôraznil, že v tomto roku sú to rekordné čísla.



Odborní garanti oboznámili deti z materských i základných škôl so životom, správaním a migračnými cestami vtákov. Diskutovali tiež na rôzne témy v súvislosti s operencami, ich biológiou, ekológiou a významom v prírode. "Týmto podujatím chceme deti pritiahnuť k prírode. Je to akcia zážitkov," podotkol s tým, že to nie je iba teória a návštevníci vidia všetko naživo.



Podľa Sanigu na Slovensku vtáčie druhy ubúdajú. Spomenul, že jarabicu poľnú bolo vidieť na poli i v každej prírodopisnej knihe. "Dnes ju skoro vôbec nemáme. Skaliara pestrého som nevidel 15 rokov, vyhynul v slovenskej prírode. Niekedy bolo aj 5000 samcov hlucháňa, dnes ich je menej ako 500," vysvetlil.



Podujatie odborne garantovali pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen. Prezentovali sa aj pedagógovia a študenti zo Strednej odbornej školy lesníckej z Banskej Štiavnice a pracovníčky Chránenej krajinnej oblasti Poľana.