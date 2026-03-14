Vítanie žeriavov bude v znamení storočnice ochrany vtáctva
Festival je pomenovaný po žeriavovi popolavom - ikonickom vtáčom druhu, ktorý počas obdobia jarnej migrácie prelieta ponad východné Slovensko v tisícových kŕdľoch.
Autor TASR
Senné 14. marca (TASR) - Areál Senianskeho kaštieľa a náučný chodník Vtáčím rajom v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky v Michalovskom okrese budú v sobotu opäť dejiskom tradičného festivalu pozorovania jarnej vtáčej migrácie. Ornitológ a riaditeľ Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko Matej Repel informoval, že vítanie žeriavov je unikátne podujatie, ktoré spája pozorovanie prírody a tradície dolného Zemplína. Tento rok sa koná už jeho 12. ročník a v rámci neho si pripomenú aj storočnicu organizovanej ochrany vtáctva na Slovensku.
Festival je pomenovaný po žeriavovi popolavom - ikonickom vtáčom druhu, ktorý počas obdobia jarnej migrácie prelieta ponad východné Slovensko v tisícových kŕdľoch. Práve Senianske rybníky a okolité mokrade sú jednou z jeho najdôležitejších migračných zastávok. Súčasťou programu, ktorý sa začína o 11.00 h, budú aj sprievodné podujatia.
„Senianske rybníky sú najvýznamnejšou ornitologickou lokalitou na Slovensku. Zaznamenaných tu bolo 295 druhov vtákov a práve v jarnom období tadiaľto migrujú desiatky tisíc jedincov. Obec Senné je východiskovým bodom náučného chodníka Vtáčím rajom s vybudovanou infraštruktúrou na pozorovanie vtáctva,“ vysvetľuje Repel. Pre návštevníkov budú počas soboty na pozorovacích vežiach náučného chodníka Vtáčím rajom k dispozícii ornitológovia s odborným výkladom, ďalekohľadmi a príručkami na určovanie vtáctva.
Okrem náučného chodníka bude festival prebiehať aj v areáli Senianskeho kaštieľa. „Tento rok sme si pripravili aj veľmi bohatý a zaujímavý sprievodný program. Počas celého dňa budú v krytom stane prebiehať prednášky na rôzne témy - od života vtákov a sov cez vzťah ľudí a medveďov, ochranu prírody a úlohu žien v ochranárskom hnutí až po vinohradníctvo, ľudový odev či históriu vysťahovalectva z východného Slovenska. Na podujatí majú svoje miesto aj infostánky so zameraním na ochranu prírody, prírodný turizmus či propagáciu regiónu,“ priblížila program Zuzana Paulo Lackovičová z SOS/BirdLife Slovensko.
Repel dodáva, že tento ročník bude výnimočný aj tým, že sa koná v roku, keď si pripomíname storočie organizovanej ochrany vtáctva na našom území. Už začiatkom apríla si pripomenieme presne 100 rokov práce ľudí, ktorí sa od čias Československa venujú výskumu a ochrane vtákov. Na túto tradíciu dnes nadväzuje u nás SOS/BirdLife Slovensko a v Čechách Česká společnost ornitologická. „Podujatie tak nebude len oslavou príchodu jari a návratu sťahovavých vtákov, ale aj symbolickou pripomienkou tohto významného výročia,“ uzavrel Repel.
Festival je pomenovaný po žeriavovi popolavom - ikonickom vtáčom druhu, ktorý počas obdobia jarnej migrácie prelieta ponad východné Slovensko v tisícových kŕdľoch. Práve Senianske rybníky a okolité mokrade sú jednou z jeho najdôležitejších migračných zastávok. Súčasťou programu, ktorý sa začína o 11.00 h, budú aj sprievodné podujatia.
„Senianske rybníky sú najvýznamnejšou ornitologickou lokalitou na Slovensku. Zaznamenaných tu bolo 295 druhov vtákov a práve v jarnom období tadiaľto migrujú desiatky tisíc jedincov. Obec Senné je východiskovým bodom náučného chodníka Vtáčím rajom s vybudovanou infraštruktúrou na pozorovanie vtáctva,“ vysvetľuje Repel. Pre návštevníkov budú počas soboty na pozorovacích vežiach náučného chodníka Vtáčím rajom k dispozícii ornitológovia s odborným výkladom, ďalekohľadmi a príručkami na určovanie vtáctva.
Okrem náučného chodníka bude festival prebiehať aj v areáli Senianskeho kaštieľa. „Tento rok sme si pripravili aj veľmi bohatý a zaujímavý sprievodný program. Počas celého dňa budú v krytom stane prebiehať prednášky na rôzne témy - od života vtákov a sov cez vzťah ľudí a medveďov, ochranu prírody a úlohu žien v ochranárskom hnutí až po vinohradníctvo, ľudový odev či históriu vysťahovalectva z východného Slovenska. Na podujatí majú svoje miesto aj infostánky so zameraním na ochranu prírody, prírodný turizmus či propagáciu regiónu,“ priblížila program Zuzana Paulo Lackovičová z SOS/BirdLife Slovensko.
Repel dodáva, že tento ročník bude výnimočný aj tým, že sa koná v roku, keď si pripomíname storočie organizovanej ochrany vtáctva na našom území. Už začiatkom apríla si pripomenieme presne 100 rokov práce ľudí, ktorí sa od čias Československa venujú výskumu a ochrane vtákov. Na túto tradíciu dnes nadväzuje u nás SOS/BirdLife Slovensko a v Čechách Česká společnost ornitologická. „Podujatie tak nebude len oslavou príchodu jari a návratu sťahovavých vtákov, ale aj symbolickou pripomienkou tohto významného výročia,“ uzavrel Repel.