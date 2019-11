Práce na protipovodňovej ochrane vo Vitanovej pozastavil nález munície

Vitanová 28. novembra (TASR) – Výkopové práce na stavbe protipovodňovej ochrany na rieke Oravica v obci Vitanová (okres Tvrdošín) sú od štvrtka dočasne pozastavené. Na 200-metrovom úseku stavby objavili robotníci za posledné obdobie už piaty kus munície z druhej svetovej vojny. Ďalší postup bude podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Mariána Bocáka známy v najbližšej dobe.



"Od prvého nálezu munície sú na stavbe zavedené mimoriadne opatrenia. K odstráneniu munície došlo za pomoci pyrotechnikov," povedal Bocák.



Podľa starostu Vitanovej Dušana Ondríka ide pravdepodobne o pozostatky z mínometných granátov po druhej svetovej vojne. "Z rozprávania starých otcov vieme, že sa v tej časti uskutočnili za vojny boje. V jednej časti obce boli Rusi, v druhej Nemci, trvalo to päť až sedem týždňov," priblížil.



Hovorca vodohospodárskeho podniku zdôraznil, že pozastavenie prác by nemalo ovplyvniť termín dokončenia stavby. Výstavba vyše 700-metrov dlhej protipovodňovej ochrany by mala byť ukončená v prvej polovici budúceho roka.