Víťaz na modernizáciu električkových tratí uspel so sumou 65 miliónov

Košice 4. decembra (TASR) - Úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži na druhú etapu modernizácie električkových tratí (MET) v Košiciach sa stala skupina dodávateľov Eurovia SK, ELZA - elektromontážny závod Bratislava a GJW Praha spol. Vo verejnom obstarávaní uspela so sumou necelých 64,95 milióna eur. Vyplýva to z výsledku vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov, ktorý je zverejnený v elektronickom systéme verejného obstarávania (VO) Josephine. Súťaž nie je definitívne ukončená, zmluva s úspešným uchádzačom doposiaľ zverejnená nebola.



"VO bolo ukončené, zmluva je podpísaná. Nie je ešte zverejnená, pretože zverejniť ju môžeme potom, keď budeme mať definitívne dohodnutú alokáciu v rámci ministerstva dopravy," povedal primátor Jaroslav Polaček 21. novembra s tým, že najväčšou prioritou je dohodnúť dostatočnú alokáciu na to, aby na jar mohli spustiť práce celej časti. Magistrát TASR nepotvrdil, či mesto podpísalo zmluvu s uvedeným víťazom súťaže.



Zákazka sa týka ucelenej časti stavby (UČS) 17 a 18. V UČS 17 je riešený traťový úsek od križovatky VSS po obratisko Važecká a v UČS 18 obratisko Važecká. Financovaná má byť z európskych peňazí, respektíve z Plánu obnovy a odolnosti SR a vlastných zdrojov mesta.



Mesto Košice pred rokom na svojej webovej stránke uviedlo, že električková trať na sídlisku Nad jazerom vrátane obratiska Važecká je po 40 rokoch prevádzky v havarijnom stave. "Technický stav električkového zvršku je nevyhovujúci a z toho dôvodu došlo k zníženiu rýchlosti na celom úseku," informoval vtedy magistrát.



Realizáciou projektu sa má skvalitniť dopravná infraštruktúra mesta, zrýchliť a skvalitniť kultúra cestovania, zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť životné prostredie.



Mesto vyhlásilo aj verejnú súťaž na stavebný dozor tejto stavby s predpokladanou hodnotou zákazky viac ako 557.000 eur bez DPH.