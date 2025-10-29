< sekcia Regióny
Víťaz národného kola slávnej kuchárskej súťaže zamieri do Francúzska
O účasť na európskom finále bojujú v meste pod Urpínom šéfkuchári hotelov z Vysokých Tatier a Donovál Patrik Pokrývka a Andrej Róth, ako aj šéfkuchár z Nitry Stanislav Opold.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. októbra (TASR) - Slovenské národné kolo prestížnej gastronomickej súťaže Bocuse d‘Or, ktoré sa v stredu od rána koná v Banskej Bystrici, večer spozná svojho víťaza. Ako pre TASR konštatoval prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, organizátor Vojto Artz, najlepší tím postúpi do európskeho kola súťaže, ktoré sa uskutoční vo Francúzsku a odtiaľ desať krajín postúpi do svetového finálového kola.
O účasť na európskom finále bojujú v meste pod Urpínom šéfkuchári hotelov z Vysokých Tatier a Donovál Patrik Pokrývka a Andrej Róth, ako aj šéfkuchár z Nitry Stanislav Opold. Víťazný tím z národného kola bude v medzinárodnom gastronomickom ringu reprezentovať svoju krajinu, umenie slovenských kuchárov, nie reštauráciu či hotel. Bojuje za seba a za najprestížnejšie ocenenie, ktoré môže kuchár získať.
„Keď sa povie Bocuse d‘Or, všetci, ktorí sa v gastronómii pohybujú a majú o ňu záujem, vedia, že ide o najslávnejšiu súťaž kuchárskeho umenia na svete, ktorá sa rozrástla v priebehu svojej viac ako 38-ročnej existencie na všetky kontinenty. Umožňuje na celosvetovej scéne presláviť gastronomickú kultúru aj menej známych krajín. Je považovaná za gastronomického Oscara,“ uvádzajú organizátori.
Súťaž propaguje viaceré hodnoty, napríklad pracovať ako tím, reprezentovať svoju krajinu s hrdosťou, snažiť sa rešpektovať výrobcov a výrobky, preukázať slobodu a predstavivosť, neplytvať, nevyhadzovať či odovzdávať svoju vášeň budúcim generáciám.
O účasť na európskom finále bojujú v meste pod Urpínom šéfkuchári hotelov z Vysokých Tatier a Donovál Patrik Pokrývka a Andrej Róth, ako aj šéfkuchár z Nitry Stanislav Opold. Víťazný tím z národného kola bude v medzinárodnom gastronomickom ringu reprezentovať svoju krajinu, umenie slovenských kuchárov, nie reštauráciu či hotel. Bojuje za seba a za najprestížnejšie ocenenie, ktoré môže kuchár získať.
„Keď sa povie Bocuse d‘Or, všetci, ktorí sa v gastronómii pohybujú a majú o ňu záujem, vedia, že ide o najslávnejšiu súťaž kuchárskeho umenia na svete, ktorá sa rozrástla v priebehu svojej viac ako 38-ročnej existencie na všetky kontinenty. Umožňuje na celosvetovej scéne presláviť gastronomickú kultúru aj menej známych krajín. Je považovaná za gastronomického Oscara,“ uvádzajú organizátori.
Súťaž propaguje viaceré hodnoty, napríklad pracovať ako tím, reprezentovať svoju krajinu s hrdosťou, snažiť sa rešpektovať výrobcov a výrobky, preukázať slobodu a predstavivosť, neplytvať, nevyhadzovať či odovzdávať svoju vášeň budúcim generáciám.