Víťaz tendra na zhotovenie pamätníka vo V. Mači odstúpil od zákazky

Trnava 25. mája (TASR) - Víťaz verejného obstarávania na zhotoviteľa Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta odstúpil od realizácie zákazky. K podpisu zmluvy o dielo medzi Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a spoločnosťou OB-BELSTAV preto nepríde. Verejné obstarávanie sa vracia späť do procesu vyhodnocovania ďalšej ponuky v poradí. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Do tendra sa zapojilo päť uchádzačov, pôvodne víťazná ponuka bola v hodnote takmer 460.000 eur s DPH. Na druhom mieste sa umiestnila spoločnosť Noran s ponúknutou cenou na realizáciu zákazky v hodnote takmer 547.000 eur s DPH.



Pamätník sa má nachádzať na pozemku, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na mieste tragickej udalosti bude realizovaný projekt s názvom Záhrada, ktorý vzišiel z verejnej architektonickej súťaže. Jeho tvorcami sú Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček, ktorí majú aj autorsky dohliadať na priebeh stavebných prác.



Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený.