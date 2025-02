Víťazi hlasovania o najlepšieho športovca mesta B.Bystrica sú už známi

Banská Bystrica 19. februára (TASR) - Víťazom internetového hlasovania o najlepšieho športovca mesta Banská Bystrica za minulý rok sa v kategórii jednotlivec stala nádejná reprezentantka a účastníčka vlaňajších majstrovstiev Európy v atletike do 18 rokov Petra Ďurišová z BŠK Banská Bystrica. V hlasovaní, ktoré sa uskutočnilo od 3. do 14. februára, získala 200 hlasov. TASR o tom v stredu informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Druhé miesto obsadila so 189 hlasmi atlétka Nina Hejčíková z AK ŠK UMB Banská Bystrica. Karatistka Liliana Malá z ŠK Centra mládeže karate Banská Bystrica sa so 140 hlasmi umiestnila na tretej pozícii," doplnil Filip Tomašovič, poverený vedením oddelenia športu magistrátu.



Mesto každoročne ďakuje aj úspešným športovým kolektívom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli vynikajúce výsledky a zviditeľnili mesto doma i v zahraničí. V tejto kategórii získala najviac hlasov tanečná škola KDANCE a ich skupina Young Miracles, ktorú podporilo 397 hlasujúcich. Druhú priečku s 206 hlasmi obsadil Atletický klub ŠK UMB Banská Bystrica. So 131 hlasmi sa na bronzové miesto dostal ŠK Centrum mládeže karate Banská Bystrica.



Do hlasovania v ankete Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2024 sa zapojilo 1363 účastníkov. Víťazom budú ocenenia udelené počas slávnostného galavečera 24. apríla v Robotníckom dome, keď vyhlásia aj výsledky v ďalších kategóriách.