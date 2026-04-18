< sekcia Regióny
Víťazi majstrovstiev mládeže v šachu budú reprezentovať SR vo svete
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 18. apríla (TASR) - Víťazi Majstrovstiev Slovenskej republiky (MSR) mládeže v šachu 2026 budú reprezentovať Slovensko na vrcholných medzinárodných podujatiach v Gruzínsku, Taliansku a v Peru. Noví 14 majstri Slovenska bojovali o tituly počas uplynulých ôsmich dní v kongresovom centre v Liptovskom Mikuláši. TASR o tom informoval PR manažér MSR mládeže v šachu 2026 Marek Zelnický.
Do turnaja sa zapojili najlepší mladí šachisti z celého Slovenska. V mnohých kategóriách rozhodovali až posledné kolá a o konečnom poradí často rozhodovali drobné detaily. „Turnaj prebehol na vysokej športovej úrovni a priniesol množstvo vyrovnaných a kvalitných partií. Mladí hráči ukázali nielen šachové schopnosti, ale aj odolnosť voči tlaku,“ uviedol hlavný rozhodca Martin Dobrotka.
MSR mládeže v šachu 2026 ukázali, že Slovensko má silnú a talentovanú generáciu mladých hráčov, ktorí budú v najbližších rokoch reprezentovať krajinu na medzinárodnej úrovni a posúvať slovenský šach ďalej. „Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť podmienky, v ktorých mohli mladí hráči naplno ukázať svoj talent. Majstrovstvá neboli len o výsledkoch, ale aj o skúsenostiach a zážitkoch, ktoré si odnášajú do ďalšej šachovej kariéry,“ doplnil riaditeľ turnaja Juraj Ivan.
Súčasťou podujatia bol aj sprievodný program, počas ktorého sa konali tretie MSR mládeže v riešení šachových skladieb a tiež sa odohral i bleskový turnaj. V synagóge v Liptovskom Mikuláši sa zároveň uskutočnilo podujatie Živý šach, v ktorom ožila šachovnica a figúrkami sa stali skutočné postavy.
