< sekcia Regióny
Víťazi Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie sú známi
Prvé miesto patrí Gymnáziu Poštová v Košiciach.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Víťazi Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie sú známi, prvé miesto patrí Gymnáziu Poštová v Košiciach. Finále sa uskutočnilo 1. decembra v Bratislave pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. TASR o tom informoval Richard Čanaky za Mládež Slovenského Červeného kríža (SČK), ktorá súťaž organizuje.
„Do online kola sa zapojilo 94 stredných škôl z celého Slovenska. Desať najúspešnejších tímov postúpilo do prezenčného finále v priestoroch The Spot v Bratislave. Počas finále sa hodnotili vedomosti, kreativita aj schopnosť spolupracovať v piatich úlohách,“ uviedol Čanaky. Podotkol, že druhé miesto získalo Gymnázium Varšavská v Žilina a tretie Piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v Nitre.
Súťaž je zameraná na podporu vzdelávania mladých ľudí o možnostiach prevencie pred HIV, ale aj pred ďalšími pohlavne prenosnými ochoreniami. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa zároveň v rôznych mestách Slovenska konali sviečkové pochody a osvetové aktivity, ktorými Mládež SČK upozornila na dôležitosť prevencie, búranie mýtov a podporu ľudí žijúcich s HIV/AIDS.
„Do online kola sa zapojilo 94 stredných škôl z celého Slovenska. Desať najúspešnejších tímov postúpilo do prezenčného finále v priestoroch The Spot v Bratislave. Počas finále sa hodnotili vedomosti, kreativita aj schopnosť spolupracovať v piatich úlohách,“ uviedol Čanaky. Podotkol, že druhé miesto získalo Gymnázium Varšavská v Žilina a tretie Piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v Nitre.
Súťaž je zameraná na podporu vzdelávania mladých ľudí o možnostiach prevencie pred HIV, ale aj pred ďalšími pohlavne prenosnými ochoreniami. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa zároveň v rôznych mestách Slovenska konali sviečkové pochody a osvetové aktivity, ktorými Mládež SČK upozornila na dôležitosť prevencie, búranie mýtov a podporu ľudí žijúcich s HIV/AIDS.